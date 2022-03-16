С сегодняшнего дня отдел социальной помощи и здравоохранения Тартуской горуправы принимает от украинских военных беженцев ходатайства на получение прожиточных пособий. Ходатайства можно подать как в центре приема беженцев, в отеле Raadimõisa, так и в региональных центрах отдела.
Украинские военные беженцы могут подавать в Тарту ходатайства на получение прожиточных пособий
Ходатайство о прожиточном пособии могут подавать граждане Украины, приехавшие в Эстонию с 24 февраля, которые получили статус международной защиты.
Прожиточное пособие вправе получать бессемейные лица или семьи, месячный нетто-доход которых после оплаты расходов на жилье составляет менее установленного прожиточного минимума.
Люди, которые должны сами оплачивать жилое помещение или размещение, могут ходатайствовать о прожиточном пособии вместе с возмещением расходов на жилье.
Люди, которые не должны платить за использование жилого помещения, могут ходатайствовать о прожиточном пособии для покупки продуктов питания и товаров первой необходимости.
Ходатайства на прожиточное пособие можно подать в отеле Raadimõisa (ул. Мыйзавярава, 1, Вахи, Тартуский уезд), часы приема: понедельник, среда и пятница
13.00-16.00 – а также в региональных центрах отдела социальной помощи и здравоохранения (ул. Анне, 44; ул. Раху, 15; ул. Ваксали, 14), часы приема:
понедельник 15-18; вторник 13-16; среда 8-12, пятница 9-12.