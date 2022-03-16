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Сделка на 300 миллионов евро. Стадион FC Barcelona получит название «Spotify Камп Ноу»

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Сделка на 300 миллионов евро. Стадион FC Barcelona получит название «Spotify Камп Ноу»
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January 6, 2021, Barcelona, Spain: Camp Nou Stadium during the Primera Iberdrola match between FC Barcelona and RCD Espanyol in Barcelona, Spain. (Credit Image: © Gerard Franco/DAX via ZUMA Wire)
January 6, 2021, Barcelona, Spain: Camp Nou Stadium during the Primera Iberdrola match between FC Barcelona and RCD Espanyol in Barcelona, Spain. (Credit Image: © Gerard Franco/DAX via ZUMA Wire) Фото: Gerard Franco/ZUMAPRESS.com

«Барселона» объявила о начале сотрудничества со Spotify, пишет sports.ru. Шведский музыкальный и стриминговый сервис будет титульным спонсором клуба со следующего сезона. Сделка рассчитана на четыре года.

Логотип Spotify будет нанесен на форму и мужской, и женской команд сине-гранатовых. Также в рамках сделки стадион «Барсы» будет переименован в «Spotify Камп Ноу». Ранее стало известно, что клуб получит около 300 миллионов евро по условиям договора со Spotify.

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