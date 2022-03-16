Сделка на 300 миллионов евро. Стадион FC Barcelona получит название «Spotify Камп Ноу»

Логотип Spotify будет нанесен на форму и мужской, и женской команд сине-гранатовых. Также в рамках сделки стадион «Барсы» будет переименован в «Spotify Камп Ноу». Ранее стало известно, что клуб получит около 300 миллионов евро по условиям договора со Spotify.