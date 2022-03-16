«Барселона» объявила о начале сотрудничества со Spotify, пишет sports.ru. Шведский музыкальный и стриминговый сервис будет титульным спонсором клуба со следующего сезона. Сделка рассчитана на четыре года.
Сделка на 300 миллионов евро. Стадион FC Barcelona получит название «Spotify Камп Ноу»
Сделка на 300 миллионов евро. Стадион FC Barcelona получит название «Spotify Камп Ноу»
Логотип Spotify будет нанесен на форму и мужской, и женской команд сине-гранатовых. Также в рамках сделки стадион «Барсы» будет переименован в «Spotify Камп Ноу». Ранее стало известно, что клуб получит около 300 миллионов евро по условиям договора со Spotify.
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