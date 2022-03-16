CAS отклонил жалобу РФС на отстранение россиян от турниров

Данную информацию подтвердила пресс-служба CAS на своем официальном сайте. Сообщается, что решение УЕФА об отстранении российских клубов от участия в Еврокубках остается в силе, однако арбитражное разбирательство еще продолжается. Окончательно ситуация должна проясниться в ближайшие дни.

Ранее стало известно, что Международная федерация футбола приняла решение об отстранении сборной России от участия в стыковых матчах за право сыграть на чемпионате мира 2022 года. РФС уже подал апелляцию в CAS в связи с этой новостью.