Ср, 16.03.2022
Погода
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

CAS отклонил жалобу РФС на отстранение россиян от турниров

rus.postimees.ee
CAS отклонил жалобу РФС на отстранение россиян от турниров
Facebook LinkedIn OK Twitter
Футбольный мяч.
Футбольный мяч. Фото: MAILIIS OLLINO/PRNPM/EMF

Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS) принял решение не удовлетворять апелляцию Российского футбольного союза (РФС) по вопросу отстранения клубов из России от участия в Еврокубках, сообщает Riafan.

Данную информацию подтвердила пресс-служба CAS на своем официальном сайте. Сообщается, что решение УЕФА об отстранении российских клубов от участия в Еврокубках остается в силе, однако арбитражное разбирательство еще продолжается. Окончательно ситуация должна проясниться в ближайшие дни.

Ранее стало известно, что Международная федерация футбола приняла решение об отстранении сборной России от участия в стыковых матчах за право сыграть на чемпионате мира 2022 года. РФС уже подал апелляцию в CAS в связи с этой новостью.

Ключевые слова
Наверх