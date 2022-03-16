Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявляет, что Херсонская область находится на грани гуманитарной катастрофы. Об этом говорится в сообщении в ее Telegram-канале.
Уполномоченная по правам человека: Херсонская область находится на грани гуманитарной катастрофы
"Из-за временной оккупации в населенных пунктах области, особенно небольших, людям критически не хватает медикаментов, а иногда и еды", - сказала омбудсмен. Она также подчеркнула, что доставить любые товары из других регионов Украины не представляется возможным из-за агрессивных действий и обстрелов российской армии, пишет УНИАН.
Кроме того, в области есть проблема с электро-, газо- и водоснабжением. Также, по ее словам, российские боевики обстреливают мирное население, которое выходит на протестные митинги.
"Такое обращение войск РФ с мирным населением является грубым нарушением норм Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны. Призываю международное сообщество принять все меры для прекращения военной агрессии Российской Федерации и произвола боевиков страны-агрессора на территории Украины", - подчеркнула Денисова.