Уполномоченная по правам человека: Херсонская область находится на грани гуманитарной катастрофы

"Из-за временной оккупации в населенных пунктах области, особенно небольших, людям критически не хватает медикаментов, а иногда и еды", - сказала омбудсмен. Она также подчеркнула, что доставить любые товары из других регионов Украины не представляется возможным из-за агрессивных действий и обстрелов российской армии, пишет УНИАН.

Кроме того, в области есть проблема с электро-, газо- и водоснабжением. Также, по ее словам, российские боевики обстреливают мирное население, которое выходит на протестные митинги.