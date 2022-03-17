В очередной передаче портала Rus.Postimees, посвященной военной обстановке в Украине и международной политической ситуации, директор Высших курсов национальной обороны и безопасности Мадис Микко ответил на вопросы, связанные с оружейными поставками в Украину, с постановлением Международного суда ООН о немедленном прекращении войны и с другими темами.
Микко: Украина еще не выиграла войну, но российское руководство ее уже проиграло
- Вчера российская авиация сбросила бомбу на Драматический театр Мариуполя, в котором в бомбоубежище скрывались от обстрелов сотни жителей города. Вчера же президент Украины Владимир Зеленский выступил по видеосвязи перед Конгрессом США, в очередной раз заявив о необходимости закрыть небо над Украиной. Он сказал, что Россия превратила украинское небо в источник смерти для тысяч людей, и добавил, что если закрытие неба — это «слишком много», то существует альтернатива: поставка современных систем ПВО и авиации. Кажется, от идеи закрытия украинского неба НАТО отказалось окончательно, но можно ли сказать, что хотя бы поставки оружия становятся все более интенсивными?
- Во-первых, слава богу, что бомбоубежище в здании театра выдержало удар, и, кажется, никто не погиб. Что же до поставок оружия, то я думаю, что НАТО делает сейчас все, что может, и делает столько, сколько раньше никогда не делало. Я полагаю, что будет поставлено очень много высокоточного оружия и что во многом благодаря уже совершенным поставкам украинская армия так успешно воюет с российскими военными. Я думаю, что принимаются правильные решения о типах оружия, которое нужно поставлять, и что объемы поставок оружия Украине будут только расти.
- Джо Байден перед телекамерами назвал вчера Владимира Путина военным преступником и сообщил, что США уже на этой неделе передадут Украине оборонную помощь на 1 миллиард долларов, которая включает 800 систем ПВО и 9000 противотанковых комплексов. Великобритания объявила, что начала поставлять Украине переносные зенитно-ракетные комплексы, предназначенные для атак низко летящих самолетов и вертолетов. Где проходит грань между тем оружием, поставками которого Украине Запад не боится разозлить Россию, и тем, от поставок которого отказывается из-за опасений российской реакции?
- Я думаю, что сейчас, спустя три недели после начала активной фазы войны, в политическом смысле можно сказать, что российское руководство эту войну уже проиграло. Украина ее еще не выиграла, но поражение руководства России уже произошло. Что касается грани между оружейными технологиями, то тут очень важно понимать, что союзники Украины поставляют ей такое оружие, которое украинские военнослужащие умеют эффективно применять. Первые три недели войны показали, что украинские военные очень хорошо умеют использовать высокотехнологичное оружие. Отправлять туда все подряд, не имея уверенности в эффективности поставляемого оружия, не было бы никакого смысла. Если бы туда отправили оружие, которым украинцы не умеют воевать, это оружие просто пылилось бы на складах или в подвалах. Я думаю, что поставляется именно то, что украинская армия очень хорошо освоила.
- Международный суд ООН в Гааге вынес вчера постановление, что власти России должны немедленно остановить войну в Украине. Международный суд ООН также постановил, что иск Украины по Конвенции о предупреждении геноцида и наказании за него обоснован, то есть это дело является подсудным. Можно ли сказать, что тем самым вчера было заложен фундамент чего-то вроде Международного трибунала для военных преступлений России в Украине?
- Безусловно, об этом уже вовсю говорят многие политики и специалисты по международному праву. Я думаю, что у Международного суда ООН и вообще международного правосудия работы с преступлениями на этой войне хватит на десятилетия, потому что в Украине сейчас творится настоящий кошмар. И даже если Международный суд в Гааге не может сразу никого арестовать, он, во всяком случае, сможет показать миру, кто несет за эти преступления ответственность.
- Представители украинской компании «Энергоатом» заявили вчера о том, что российские военные пытались захватить Южноукраинскую АЭС в Николаевской области, но им это не удалось. Российская армия неделю назад заявила о том, что взяла под контроль Запорожскую АЭС, а до этого захватила Чернобыльскую АЭС. Почему у российских военных имеется такой острый интерес к ядерным объектам в Украине? Для чего они их захватывают и даже бомбят, как было в Запорожье? Это один из элементов ядерного шантажа или психологической войны?
- Это и шантаж, и психологическая война. Мы просто не можем знать, какими были оперативные планы российского военного командования в первые дни войны. Мы можем строить догадки, но истина нам неизвестна, в том числе и в вопросе о том, в чем была цель захвата Чернобыльской станции и позднее — атаки на Запорожскую АЭС; это могли быть пункты какого-то общего плана, о котором мы просто ничего не знаем. Конечно, атака на ядерные объекты — это преступление.
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