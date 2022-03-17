Микко: Украина еще не выиграла войну, но российское руководство ее уже проиграло

- Вчера российская авиация сбросила бомбу на Драматический театр Мариуполя, в котором в бомбоубежище скрывались от обстрелов сотни жителей города. Вчера же президент Украины Владимир Зеленский выступил по видеосвязи перед Конгрессом США, в очередной раз заявив о необходимости закрыть небо над Украиной. Он сказал, что Россия превратила украинское небо в источник смерти для тысяч людей, и добавил, что если закрытие неба — это «слишком много», то существует альтернатива: поставка современных систем ПВО и авиации. Кажется, от идеи закрытия украинского неба НАТО отказалось окончательно, но можно ли сказать, что хотя бы поставки оружия становятся все более интенсивными?

- Во-первых, слава богу, что бомбоубежище в здании театра выдержало удар, и, кажется, никто не погиб. Что же до поставок оружия, то я думаю, что НАТО делает сейчас все, что может, и делает столько, сколько раньше никогда не делало. Я полагаю, что будет поставлено очень много высокоточного оружия и что во многом благодаря уже совершенным поставкам украинская армия так успешно воюет с российскими военными. Я думаю, что принимаются правильные решения о типах оружия, которое нужно поставлять, и что объемы поставок оружия Украине будут только расти.

- Джо Байден перед телекамерами назвал вчера Владимира Путина военным преступником и сообщил, что США уже на этой неделе передадут Украине оборонную помощь на 1 миллиард долларов, которая включает 800 систем ПВО и 9000 противотанковых комплексов. Великобритания объявила, что начала поставлять Украине переносные зенитно-ракетные комплексы, предназначенные для атак низко летящих самолетов и вертолетов. Где проходит грань между тем оружием, поставками которого Украине Запад не боится разозлить Россию, и тем, от поставок которого отказывается из-за опасений российской реакции?

- Я думаю, что сейчас, спустя три недели после начала активной фазы войны, в политическом смысле можно сказать, что российское руководство эту войну уже проиграло. Украина ее еще не выиграла, но поражение руководства России уже произошло. Что касается грани между оружейными технологиями, то тут очень важно понимать, что союзники Украины поставляют ей такое оружие, которое украинские военнослужащие умеют эффективно применять. Первые три недели войны показали, что украинские военные очень хорошо умеют использовать высокотехнологичное оружие. Отправлять туда все подряд, не имея уверенности в эффективности поставляемого оружия, не было бы никакого смысла. Если бы туда отправили оружие, которым украинцы не умеют воевать, это оружие просто пылилось бы на складах или в подвалах. Я думаю, что поставляется именно то, что украинская армия очень хорошо освоила.