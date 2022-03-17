Студия Postimees: как будет реагировать Россия на увеличивающиеся поставки оружия Украине?

- Глава МИДа Украины Дмитрий Кулеба заявил о том, что Украина заставит Россию пойти на переговорах на уступки, если получит достаточно оружия, а санкции против России продолжат действовать. По слова Кулебы, в районах боевых действий существенных изменений нет, а российские войска не достигли ни одной стратегической цели. Действительно ли вопрос поставок оружия Украине становится сейчас решающим в определении дальнейшего хода войны?

- Financial Times сообщает о том, что Украина и Россия добились значительного прогресса в переговорах. Утверждается, что стороны обсуждают соглашение, которое предусматривает прекращение огня и вывод российских войск; предполагается, что Украина отказывается от планов по вступлению в НАТО и получает защиту, гарантами которой выступают США, Великобритания и Турция. Сочтет ли Украина возможным согласиться с нейтральным статусом, если это сможет прямо сейчас остановить войну?

- Международный суд ООН в Гааге постановил, что иск Украины к России по Конвенции о предупреждении геноцида и наказании за него обоснован, то есть это дело является подсудным. Какие последствия для России повлечет за собой это решение?