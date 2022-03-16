Аас: в Палдиски к осени может открыться временный терминал СПГ

"Да, ведется работа над тем, чтобы выяснить возможности быстро создать там терминал, хоть и по временной схеме, который мог бы принимать суда с СПГ", - сказал Аас в среду в веб-передаче ERR "Otse uudistemajast", добавив, что если решение будет принято, то терминал будет готов к осени.