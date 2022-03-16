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Аас: в Палдиски к осени может открыться временный терминал СПГ

rus.postimees.ee
Аас: в Палдиски к осени может открыться временный терминал СПГ
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Мминистр экономики и инфраструктуры Таави Аас
Мминистр экономики и инфраструктуры Таави Аас Фото: Sander Ilvest

По словам министра экономики Таави Ааса, в настоящее время изучаются возможности быстро открыть в Палдиски терминал сжиженного природного газа (СПГ), пишет Rus.ERR.

"Да, ведется работа над тем, чтобы выяснить возможности быстро создать там терминал, хоть и по временной схеме, который мог бы принимать суда с СПГ", - сказал Аас в среду в веб-передаче ERR "Otse uudistemajast", добавив, что если решение будет принято, то терминал будет готов к осени.

В минэкономики сообщили ERR, что Аас имел в виду использование в качестве терминала судно, оборудованное под регазификацию СПГ, которое может самостоятельно перемещаться между портами, в отличие от сухопутного терминала.

По словам Ааса, это решение надо принимать "сейчас и сегодня". Если государство решит оплатить создание терминала, то соответствующие расходы могут быть покрыты за счет планируемого дополнительного бюджета.

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