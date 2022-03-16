В 15.15 в среду в Выхма произошло ДТП, когда на железнодорожном переезде столкнулись пассажирский поезд и легковой автомобиль. По первоначальным данным, в аварии пострадал один человек, которого спасателям пришлось вырезать из машины, пишет Sakala.
Галерея ⟩ Поезд столкнулся с автомобилем: один человек пострадал
Поезд столкнулся с автомобилем: один человек пострадал
Elron сообщает на своем сайте, что поезд Вильянди-Таллинн опоздает, вероятно, на 54 минуты из-за аварии в Выхма. Железнодорожная компания ищет альтернативный транспорт.
Полиция сообщила, что водитель Nissan, 73-летний мужчина, который выехал перед пассажирским поездом, несмотря на сигнал светофора, запрещающий железнодорожный переезд, получил травмы и был доставлен медиками в клинику Тартуского университета.
В пассажирском поезде было около 20 человек, никто из них не пострадал.
"Находившийся за рулем мужчина был трезв и с водительскими правами, он сказал, что из-за низко светившего солнца не заметил запрещающий сигнал светофора и приближающийся поезд", - пояснила патрульный полицейский из Вильяндиского участка Рийна Кирсс.
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