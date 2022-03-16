Галерея ⟩ Поезд столкнулся с автомобилем: один человек пострадал

Elron сообщает на своем сайте, что поезд Вильянди-Таллинн опоздает, вероятно, на 54 минуты из-за аварии в Выхма. Железнодорожная компания ищет альтернативный транспорт.

Полиция сообщила, что водитель Nissan, 73-летний мужчина, который выехал перед пассажирским поездом, несмотря на сигнал светофора, запрещающий железнодорожный переезд, получил травмы и был доставлен медиками в клинику Тартуского университета.

В пассажирском поезде было около 20 человек, никто из них не пострадал.