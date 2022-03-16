Война в Украине и введенные из-за нее санкции против России и Беларуси приводят к разрыву торговых связей этих трех стран со многими другими. Как эта ситуация может сказаться на на Ида-Вирумаа - на предприятиях региона и на уровне занятости? Rus.Postimees задал этот вопрос нескольким крупным компаниям.
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Как санкции ЕС против России скажутся на промышленных предприятиях Ида-Вирумаа?
Как санкции ЕС против России скажутся на промышленных предприятиях Ида-Вирумаа?
На заводе Fortaco Estonia в Нарве, которые производит детали грузоподъемных машин, работают 550 человек. Руководитель завода Лариса Шабунова рассказала, что все заказчики предприятия расположены в странах Евросоюза, и их покупатели, в основном, на Западе.
“Со стороны заказчиков, влияние ситуации на наш бизнес небольшое. Что влияет, так это доступность материалов на рынке металла и цены, которые сейчас стремительно растут”, - сказала Лариса Шабунова.
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