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Как санкции ЕС против России скажутся на промышленных предприятиях Ида-Вирумаа?

Николай Андреев
Как санкции ЕС против России скажутся на промышленных предприятиях Ида-Вирумаа?
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Производство металлоконструкций.
Производство металлоконструкций. Фото: Николай Андреев

Война в Украине и введенные из-за нее санкции против России и Беларуси приводят к разрыву торговых связей этих трех стран со многими другими. Как эта ситуация может сказаться на на Ида-Вирумаа - на предприятиях региона и на уровне занятости? Rus.Postimees задал этот вопрос нескольким крупным компаниям.

На заводе Fortaco Estonia в Нарве, которые производит детали грузоподъемных машин, работают 550 человек. Руководитель завода Лариса Шабунова рассказала, что все заказчики предприятия расположены в странах Евросоюза, и их покупатели, в основном, на Западе.

“Со стороны заказчиков, влияние ситуации на наш бизнес небольшое. Что влияет, так это доступность материалов на рынке металла и цены, которые сейчас стремительно растут”, - сказала Лариса Шабунова.

Eesti Energia оказалась даже в плюсе, поскольку из-за международной напряженности цены на энергоносители выросли, а квоты на выбросу углекислого газа подешевели. Но есть и проблема - концерн пересмотрит свои цепочки поставок, чтобы найти новые источники запасных частей для шахты и для электростанций.

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