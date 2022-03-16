Как санкции ЕС против России скажутся на промышленных предприятиях Ида-Вирумаа?

Война в Украине и введенные из-за нее санкции против России и Беларуси приводят к разрыву торговых связей этих трех стран со многими другими. Как эта ситуация может сказаться на на Ида-Вирумаа - на предприятиях региона и на уровне занятости? Rus.Postimees задал этот вопрос нескольким крупным компаниям.