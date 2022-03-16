Столтенберг: НАТО хочет разместить еще больше сил на восточном фланге альянса

"Мы имеем дело с новой реальностью для нашей безопасности, поэтому нам надо перезапустить нашу коллективную оборону и средства сдерживания на долгосрочную перспективу", - сказал он на пресс-конференции.

"Сегодня мы дали поручение военному командованию проработать варианты действий во всех сферах - на земле, в воздухе, на море, в киберпространстве и космосе", - продолжил он.

По словам Столтенберга, на земле новая стратегия альянса предполагает размещение большего количества войск на восточном фланге, в состоянии повышенной готовности и в большем количестве предустановленных вооружений и амуниции.

В воздухе больше воздушных сил союзников и усиленная интегрированная система ПВО и противоракетной защиты. В море — создание ударных групп с использованием авианосцев, подводных лодок и на постоянной основе значительным количеством боевых кораблей, сказал генсек НАТО.

Глава НАТО прокомментировал и предложение вице-премьер-министра Польши Ярослава Качиньского направить миротворческую миссию альянса в Украину. "Мы поддерживаем мирные усилия, мы призываем Россию и президента Путина вывести свои войска, но у нас нет планов размещать войска НАТО на территории Украины", - заявил Столтенберг.

Он отверг призывы не входящей в НАТО Украины к альянсу вмешаться в конфликт, установив над Украиной бесполетную зону для прекращения бомбардировок. По оценке альянса, прямое вмешательство НАТО в конфликт немедленно повлечет за собой конфликт с Россией и приведет к атомной войне.

Вместе с тем, министры обороны стран НАТО договорились продолжать поставки Украине вооружений. По мнению генсека НАТО Йенса Столтенберга, это укрепит и позиции Киева на переговорах с Москвой.

Государства Североатлантического альянса намерены и дальше предоставлять Украине практическую помощь, включая поставки оружия.

"Мы помогаем Украине отстаивать ее фундаментальное право на самозащиту, свободу и демократию с помощью значительных объемов критически важного военного оборудования. Сегодня министры согласились, что мы должны продолжать предоставление значительной поддержки Украине, включая военные поставки, финансовую и гуманитарную помощь", - отметил Столтенберг.

Он добавил, что речь идет, в частности, о предоставлении "продвинутых вооружений", систем противовоздушной обороны, противотанкового оружия". Впрочем, генсек НАТО не уточнил, имел ли он в виду только переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК), которые страны альянса уже передают Украине, либо также и более мощные и дальнобойные системы ПВО.

Столтенберг выступил в поддержку переговоров, идущих между Украиной и Россией. В то же время он подчеркнул, что на поле боя в НАТО не увидели "никаких свидетельств" того, что Москва готова к настоящим переговорам. "Поэтому мы призываем Россию искренне участвовать в этих переговорах", - отметил он.

Генсек НАТО высказал мнение, что успех переговоров напрямую зависит от хода военных действий. "То, чего Украина может достигнуть за переговорным столом, очень тесно связано с ситуацией на поле боя. Поэтому та поддержка, которую мы ей предоставляем для противодействия российской агрессии, также помогает нам достигнуть приемлемых результатов в переговорах", - подытожил Столтенберг.

В НАТО не поддержали идею миротворческой миссии в Украине.