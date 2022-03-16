Алар Карис: бомбы, ракеты и снаряды, выпущенные по городам Украины, долетают до всех городов Европы

Дорогие друзья.

Теперь мы отмеряем время понятиями «до войны» и «после войны».

Путин отнял у нас мир, который хоть и был неустойчив, страдал многими кризисами, но одно оставалось в нем незыблемым: европейское государство не нападет на другое с войной. Агрессия Путина против Украины изменила всё. Сухопутные, воздушные и морские атаки России на города Украины и ее людей демонстрируют нам гримасу зла без прикрас.

Мы все на войне, где каждый должен выбрать сторону. И безразличие делает безразличного соучастником этой войны.

Мариуполь, Херсон, Николаев, Запорожье, Днепр, Харьков, Одесса, Чернигов, Киев – сейчас всё это наши города, как и Марсель, Дюссельдорф, Паневежис, Краков, Неаполь, Глазго, Барселона, Турку или Таллинн. Бомбы, ракеты и снаряды, выпущенные по городам Украины, долетают до всех городов Европы. Тысячи погибших и миллионы беженцев – это наша общая боль.

Мы все на войне. Против агрессора, на стороне международного права, мира и добра. На стороне Украины.

Я понимаю тех, кто ощущает бессилие, смотря новости из Украины. Я сам чувствую то же самое. Но мы не устанем и не ослабим поддержку и помощь Украине. Оказывая им военную помощь, принимая военных беженцев и помогая отстраивать Украину после отступления российских войск. Мы верим, что добро сильнее зла, и мир переломит войну.

Я благодарю всех соотечественников, которые открыли свою душу Украине и украинцам, которые помогают храброй украинской армии и отчаявшимся военным беженцам. Представьте себе – мать хватает ребенка и одну сумку, последний раз целует мужа, если он уже не на фронте, и в потоке беженцев начинает свой путь куда-то…

Мы читаем эти истории, но по-настоящему эту угнетенность и горе чувствуют те, кто приезжает сюда, спасаясь от войны, с детьми и одной сумкой, те, кто принимает их и помогает им адаптироваться в Эстонии.

Сегодняшний концерт – это волеизъявление наших представителей культуры. Действительно невероятно, как много сейчас в Эстонии желания помочь и проявить заботу. Спасибо вам. И сил вам, потому что ваша помощь будет нужна еще очень долго.

Эта война не закончится быстро, сразу после окончания боев. Война останется бременем нескольких поколений. Украина будет нуждаться в нашей поддержке долго, и это наш долг перед украинцами. Потому что, еще раз – защищая Одессу, Мариуполь и Киев, они также защищают Берлин, Таллинн и Стокгольм.

Сила и вера Украины, все наши чувства выражены в строках поэтессы Леси Украинки:

«Ні, я хочу крізь сльози сміятись,

Серед лиха співати пісні,

Без надії таки сподіватись,

Жити хочу! Геть думи сумні!»

(«Нет, смеюсь я сквозь слезы, как прежде,

Звонкой песней встречаю беду!

Со своей безнадежной надеждой

Буду жить я, а тучи уйдут».)