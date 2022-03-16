Украине предлагают шведскую или австрийскую модель нейтралитета. Что это значит?

По его словам, этот вариант "может рассматриваться как определенный компромисс". В детали Песков вдаваться не стал.

Как утверждает глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский, с предложением об австрийской или шведской модели выступила украинская сторона, вопросы обсуждаются на уровне руководств министерств обороны России и Украины.

Такая модель предполагает, что страна отказывается от вхождения в военные блоки и размещения на своей территории иностранных военных баз, но будет иметь собственную армию и военно-морские силы, сказал Мединский.

Правда, в Киеве напоминают, что в 2010 году страна уже провозглашала нейтралитет и внеблоковость, а четыре года спустя Россия аннексировала у нее Крым и оказала поддержку сепаратистам Донбасса.

Советник главы офиса президента Украины, член украинской делегации Михаил Подоляк уточнил, что поскольку Украина воюет с Россией, на переговорах речь шла не о шведской или австрийской моделях нейтралитета, а об украинской.

"Во-первых, это означает абсолютные гарантии безопасности. Настоящие, а не протокольные или будапештские. А это значит, что стороны-подписчики гарантий не стоят в стороне в случае нападения на Украину, как сегодня. Но активно участвуют на стороне Украины в конфликте и официально обеспечивают немедленные поставки нам необходимого объема оружия", - цитируют Подоляка украинские СМИ.

Неважно, как будет называться вариант нейтралитета Украины, если его принятие позволит остановить военные действия. Би-би-си рассмотрела, что собой представляют модели европейского нейтралитета, о которых говорит Мединский.

Австрийская модель

Австрийские войска в Косово. Фото: Getty Images

Австрия не имеет общих границ с Россией, со всех сторон она окружена дружественными ей государствами - как членами НАТО (Италией, Германией, Словенией, Чехией, Словакией и Венгрией), так и не входящими в альянс Швейцарией и Лихтенштейном.

Нейтралитет Австрии в определенной степени явление вынужденное. После Второй мировой войны Австрия была оккупирована странами-победительницами, каждая из которых испытывала желание втянуть ее в свою сферу влияния.

Бывшие союзники по антигитлеровской коалиции в течение десяти лет не могли договориться о будущем Австрии - вольется ли она в соцлагерь или пойдет по пути западных стран. Решением проблемы стала подписанная в 1955 году декларация о независимости Австрии и провозглашенный ею нейтральный статус.

Объявленный Австрией нейтралитет позволил ей не только избавиться от оккупации, но и получить от США гарантии безопасности - что было отнюдь не лишне, поскольку на тот момент Австрия граничила со странами Варшавского договора - Чехословакией и Венгрией, а также с коммунистической Югославией.

После распада социалистического блока нейтральная Австрия фактически оказалась под "зонтиком" НАТО - напасть на нее, не нарушив границы других стран альянса, могут только Швейцария или Лихтенштейн, но этот расклад представляется фантастическим.