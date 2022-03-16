В Эстонию в период с 27 февраля прибыли 22 617 беженцев от войны из Украины и члены их семей. Из них 5662 человека проехали через Эстонию транзитом и отправились в другие страны.
В Эстонию с начала войны приехали почти 23 000 беженцев из Украины
В Эстонию с начала войны приехали почти 23 000 беженцев из Украины
Во вторник, 15 марта, в течение дня в Эстонию прибыли 1324 человека, из них 512 детей. Транзитом во вторник через Эстонию проехали 139 человек.
НКО Pagulasabi (Помощь беженцам) координировало прибытие в Эстонию 4869 беженцев, из них 729 человек в первые сутки после прибытия нуждался в ночлеге.