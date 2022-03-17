Потоки беженцев нарастают. Какие вопросы приходится решать в срочном порядке? Что входит в обязанности Таллинна? В чем заключается помощь государства? Что дальше?
Студия Postimees: как Таллинн справляется с наплывом беженцев?
13:30
Студия Postimees: как Таллинн справляется с наплывом беженцев?
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире вице-мэр Таллинна Владимир Свет, занимающийся кризисными вопросами. Смотрите интервью в 13:30!
- Насколько возросла нагрузка на столичные службы? Какие услуги оказывают в Таллинне?
- Кто занимается размещением беженцев? Куда будут расселять людей из гостиниц?
- Какие решения приняты по столичным школам?
- На какие пособия могут рассчитывать беженцы?
- Куда жители Таллинна могут приносить одежду и еду для беженцев?
- Как будут регулироваться проблемы, возникающие с украинскими автомобилями на дорогах столицы?
- Какие самоуправления готовы принимать беженцев наряду с Таллинном?