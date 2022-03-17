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Студия Postimees: как Таллинн справляется с наплывом беженцев?

13:30
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
Студия Postimees: как Таллинн справляется с наплывом беженцев?
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Потоки беженцев нарастают. Какие вопросы приходится решать в срочном порядке? Что входит в обязанности Таллинна? В чем заключается помощь государства? Что дальше?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире вице-мэр Таллинна Владимир Свет, занимающийся кризисными вопросами. Смотрите интервью в 13:30!

  • Насколько возросла нагрузка на столичные службы? Какие услуги оказывают в Таллинне?
  • Кто занимается размещением беженцев? Куда будут расселять людей из гостиниц? 
  • Какие решения приняты по столичным школам?
  • На какие пособия могут рассчитывать беженцы?
  • Куда жители Таллинна могут приносить одежду и еду для беженцев? 
  • Как будут регулироваться проблемы, возникающие с украинскими автомобилями на дорогах столицы? 
  • Какие самоуправления готовы принимать беженцев наряду с Таллинном?
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