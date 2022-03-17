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Свет: ждем от государства ответа на вопрос, куда селить людей

Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
Свет: ждем от государства ответа на вопрос, куда селить людей
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  • В Таллинне закончились места для временного размещения
  • Беженцев начали перенаправлять из Таллинна в Хаапсалу
  • Размещение в спортзалах и школах – это крайний вариант
  • Tallink готов разместить 2000 беженцев на борту судна
  • Социальные и муниципальные квартиры – не для беженцев

Потоки беженцев увеличиваются. В Таллинне закончились места для временного размещения. Что дальше?

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире вице-мэр Таллинна Владимир Свет, занимающийся кризисными вопросами.

Выдержки из беседы:

– Из каких цифр по беженцам вы исходите на сегодняшний день?

– Очевидно, что по всей стране сейчас насчитывается порядка 25 000–30 000 человек, недавно прибывших из Украины. Часть людей, остановившихся у своих коллег, друзей и родственников, пока еще даже не сообщили о своем прибытии в Эстонию.

– Плюс к этому, по данным работодателей, еще до начала военных действий на эстонском рынке труда было занято около 30 000 украинских работников...

– Да, но многие из этих работников с началом войны уехали обратно. В основном речь идет о мужчинах. Таллиннские подрядчики, нанимавшие украинцев, уже начали нам сообщать о массовом отъезде их работников.

По состоянию на минувшую среду, в Таллинне было зарегистрировано уже больше 7 000 беженцев.

К этому часу цифра приближается к 8 000 человек. Из них 40–45% – это дети. Примерно 4 000 человек размещены в различных столичных гостиницах по всему городу, еще столько же устроились у близких и знакомых.

– 100 000 новых жителей – один из возможных вариантов?

– Учитывая то, что число беженцев из Украины во всем мире уже превысило 3 000 000 человек, а активные боевые действия не стихают, думаю, что мы должны быть готовы к тому, что число людей, бегущих от этой катастрофы, продолжит расти.

– Вот уже две недели мы не можем добиться от госчиновников комментариев по ситуации с беженцами. Нам чего-то не договаривают? Не хотят раскрывать, каково реальное положение дел?

– Не возьмусь комментировать что-либо за госчиновников. Лишь отмечу, что нынешняя ситуация является чрезвычайной и тяжелой для всех. Это очевидно.

– Помогает ли Таллинну государство? В чем? Кто является основным координатором потоков беженцев?

– Тут важнее всего то, не кто кому помогает, а как мы будет решать эти проблемы совместно. Мы ждем от государства решений, каким образом местным самоуправлениям будут компенсировать расходы на прием беженцев и оказание им всех необходимых услуг.

По состоянию на сегодняшнее утро, в Таллинне закончились места для временного размещения беженцев.

В начале кризиса государство сообщило самоуправлениям о двух этапах размещения людей. Первый – временно на месяц в гостиницах (причем государство обещало сообщать, в какие самоуправления и в какие гостиницы сколько беженцев будут направлять). Затем предусматривался второй этап – долгосрочное размещение. Очевидно, что долго в гостиницах люди жить не могут.

– К тому же это дорого – 50 евро в сутки за номер. Аренда квартир на месяц и дольше у своих же жителей обошлась бы дешевле…

– Действительно. На данный момент мы видим, что в Таллинне временные места закончились и Департамент социального страхования не смог нам предложить новые места.

– Места закончились раньше времени?

– Да, и к этой границе мы подошли уже не в первый раз. Сегодня рано утром мы уже отправляли беженцев из Таллинна в Хаапсалу.

На случай экстренных ситуаций есть возможность размещения в городских учреждениях – например, в школах и спортзалах.

Однако, размещение на матрасах и в спальных мешках – это крайний вариант.

По закону, эти места необходимо держать на случай самой что ни на есть чрезвычайной ситуации. Вероятность возникновения других кризисов никто не отменял.

Мы ждем от государства ответа на вопрос: куда селить людей уже сегодня?

Мы также ждем ждем четкого плана, как действовать по прошествии первого месяца. Об этом плане мы пока ничего не слышали от государства.

Надеемся, что государство найдет возможность использовать ресурс, который предлагают сами люди: предоставить беженцам свое жилье – свободные дома, квартиры, комнаты.

В некоторых странах Европы такой подход уже практикуется – государство арендует по фиксированной, разумеется, не очень высокой, ставке жилье у местных жителей, сдает его беженцам и помогает владельцу квартиры со страховкой этой квартиры или комнаты.

Однако, пока у нашего государства нет четкой системы по дальнейшему распределению жилья для беженцев и использованию волонтерской помощи.

– Какие самоуправления готовы принимать беженцев наряду с Таллинном?

– Хаапсалу был вторым после волости Ания. Подчеркну, что это не вопрос готовности самоуправлений. Суть вопроса заключается в том, где государство забронировало гостиницы.

На прошлой неделе к нам обратился руководитель компании Tallink Пааво Ныгене с предложением разместить беженцев на одном из судов компании.

На борту судна можно принять более 2 000 человек. Tallink может предоставить такую возможность менее, чем за 24 часа.

Мы передали их контакты в государственный Департамент социального страхования. Пока ни нам, ни фирме Tallink никто не ответил. Мы все еще надеемся, что будет найдено быстрое решение.

Хочу подчеркнуть, что Таллинн не планирует использовать для расселения беженцев социальные и муниципальные квартиры.

На фоне войны в Украине остальные проблемы у жителей Таллинна тоже никуда не исчезли и, возможно, из-за войны они даже усугубятся. Очевидно, что экономическое положение людей в ближайшее время не улучшится, поэтому местное население необходимо обеспечить всеми необходимыми услугами, даже увеличив их объем.

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: как Таллинн справляется с наплывом беженцев? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Calvin Klein
Студия Postimees: как Таллинн справляется с наплывом беженцев? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Calvin Klein Фото: Eero Vabamägi/Postimees
  • Насколько возросла нагрузка на столичные службы? Какие услуги оказывают в Таллинне?
  • Кто занимается размещением беженцев? Куда будут расселять людей из гостиниц? 
  • Какие решения приняты по столичным школам?
  • На какие пособия могут рассчитывать беженцы?
  • Куда жители Таллинна могут приносить одежду и еду для беженцев? 
  • Как будут регулироваться проблемы, возникающие с украинскими автомобилями на дорогах столицы? 
  • Какие самоуправления готовы принимать беженцев наряду с Таллинном?

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Calvin Klein 

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