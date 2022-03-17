Свет: ждем от государства ответа на вопрос, куда селить людей

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире вице-мэр Таллинна Владимир Свет, занимающийся кризисными вопросами.

Выдержки из беседы:

– Из каких цифр по беженцам вы исходите на сегодняшний день?

– Очевидно, что по всей стране сейчас насчитывается порядка 25 000–30 000 человек, недавно прибывших из Украины. Часть людей, остановившихся у своих коллег, друзей и родственников, пока еще даже не сообщили о своем прибытии в Эстонию.

– Плюс к этому, по данным работодателей, еще до начала военных действий на эстонском рынке труда было занято около 30 000 украинских работников...

– Да, но многие из этих работников с началом войны уехали обратно. В основном речь идет о мужчинах. Таллиннские подрядчики, нанимавшие украинцев, уже начали нам сообщать о массовом отъезде их работников.

По состоянию на минувшую среду, в Таллинне было зарегистрировано уже больше 7 000 беженцев.

К этому часу цифра приближается к 8 000 человек. Из них 40–45% – это дети. Примерно 4 000 человек размещены в различных столичных гостиницах по всему городу, еще столько же устроились у близких и знакомых.

– 100 000 новых жителей – один из возможных вариантов?

– Учитывая то, что число беженцев из Украины во всем мире уже превысило 3 000 000 человек, а активные боевые действия не стихают, думаю, что мы должны быть готовы к тому, что число людей, бегущих от этой катастрофы, продолжит расти.

– Вот уже две недели мы не можем добиться от госчиновников комментариев по ситуации с беженцами. Нам чего-то не договаривают? Не хотят раскрывать, каково реальное положение дел?

– Не возьмусь комментировать что-либо за госчиновников. Лишь отмечу, что нынешняя ситуация является чрезвычайной и тяжелой для всех. Это очевидно.

– Помогает ли Таллинну государство? В чем? Кто является основным координатором потоков беженцев?

– Тут важнее всего то, не кто кому помогает, а как мы будет решать эти проблемы совместно. Мы ждем от государства решений, каким образом местным самоуправлениям будут компенсировать расходы на прием беженцев и оказание им всех необходимых услуг.

По состоянию на сегодняшнее утро, в Таллинне закончились места для временного размещения беженцев.

В начале кризиса государство сообщило самоуправлениям о двух этапах размещения людей. Первый – временно на месяц в гостиницах (причем государство обещало сообщать, в какие самоуправления и в какие гостиницы сколько беженцев будут направлять). Затем предусматривался второй этап – долгосрочное размещение. Очевидно, что долго в гостиницах люди жить не могут.

– К тому же это дорого – 50 евро в сутки за номер. Аренда квартир на месяц и дольше у своих же жителей обошлась бы дешевле…

– Действительно. На данный момент мы видим, что в Таллинне временные места закончились и Департамент социального страхования не смог нам предложить новые места.

– Места закончились раньше времени?