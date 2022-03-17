«Я общаюсь с великими и пишу оперы для детей»

Привыкать нужно с детства

Весь 2022 год театр только еще будет наполняться репертуаром, но Игнатов уже знает, что следующей премьерой станет оперная постановка «Трубочист» о том самом персонаже из Старого города, которого создал известный эстонский скульптор Тауно Кангро. «Опера написана на мой собственный текст. Автор скульптуры остался доволен нашей задумкой», – подчеркнул композитор.

Человек-оркестр Игнатов фонтанирует идеями, в его творческом процессе не возникает пауз. Он проводит на рабочем месте и пропадает за инструментом сутки напролет. И как результат в его багаже – более 15 детских опер, циклы лекций, сборники стихов и несчетное количество фортепианных концертов.

Есть и мечты. Приучить детей к оперному языку – одна из них.

– Ваша увлеченность детской оперой с годами только растет. Дело уже дошло до того, что вы открываете Детский оперный театр. То ли еще будет?

– Дело в том, что в консерватории я готовил себя к пианистической карьере, а композиторский факультет заканчивал лишь в музыкальном училище. По молодости я полагал, что в музыке так много прекрасного, что нет никакой нужды добавлять туда что-либо еще и от себя. С годами стало очевидно, что детской музыки у нас все-таки недостаточно. И я начал с того, что написал несколько сборников несложных пьес для музыкальных школ – они исполняются и в Таллинне, и в Петербурге.

Недостаточно не только детского репертуара, но и музыки, приучающей детей к оперному языку. Современные дети даже не знают, что такое опера, кантата или соната. Если спросить на улице у первого встречного, сколько симфоний написал Моцарт, то можно услышать в ответ: «Одну». А их ведь сорок одна! И всё шедевр на шедевре. Так и появилась у меня идея рассказывать детям о классике.

Хотелось бы, чтобы люди как можно больше слушали прекрасной музыки. И для этого нужно просто с детства привыкнуть к оперному музыкальному языку, который совершенно отличается от того, что звучит на танцевальных площадках.

Конечно, ведущие оперные театры уделяют немало внимания воспитанию юной публики, но вот чего точно нет в их репертуарах – так это детской оперы, где дети поют детям. Эта идея меня и захватила! Я уже несколько лет этому предан. Иногда пишу музыку на тексты популярных сказок Чуковского, Самойлова или Пушкина. Иной раз использую слова моих друзей и знакомых – поэтов, которых высоко ценю. В частности, моя новая детская хоровая опера «Зимняя сказка» написана на текст великолепной поэтессы Лены Лариной, специально сочинившей слова для оперы.