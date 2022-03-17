По данным MMA News, 27-летний боец принял участие в любительском турнире под эгидой AMMO Fight League в городе Спрингфилд. В третьем раунде соперник Коди МакКракен победил Лубенга нокаутом, после чего последнего госпитализировали. Сегодня американские медики сообщили о смерти спортсмена.
Боец ММА скончался после дебюта
Лубенга тренировался в зале Black Wolf Martial Arts в городе Оранж. Он занимался бразильским джиу-джитсу, тайским боксом и капоэйрой.
Смерть стала шоком для его семьи и друзей, тренеров и товарищей по команде. Тренажерный зал Лубенга Black Wolf Martial Arts, расположенный в Оранже, штат Коннектикут, выпустил трогательное заявление о смерти бойца:
«У нас нет слов. Вот так выглядит ночной кошмар... Это невозможно выразить словами или постом в социальной сети. Из уважения к семье, мы некоторое время хранили молчание, чтобы родные могли принять решение о том, как обнародовать новость. Пока мы сами скорбим, и нам трудно даже напечатать это, мы сочли уместным воспользоваться моментом, чтобы сказать несколько вещей.
Кристиан был не просто студентом. Кристиан был из тех людей, которые приносили жизнь и свет в любое помещение, в котором появлялись. Кристиан был нашей семьей. Мы делились смехом, историями, кровью, потом, слезами. Он тот человек, на которого, хочется, чтобы было похоже больше людей. Вежливый, профессиональный, скромный, всегда добр ко всем, несмотря ни на что. Мы провели вместе сотни тысяч часов, занимаясь любимым делом. Кристиан был настоящим мастером боевых искусств во всех аспектах этого слова и настоящим воином. Мы любим тебя, Кристиан. Мы все тебя любим."