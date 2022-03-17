Боец ММА скончался после дебюта

«У нас нет слов. Вот так выглядит ночной кошмар... Это невозможно выразить словами или постом в социальной сети. Из уважения к семье, мы некоторое время хранили молчание, чтобы родные могли принять решение о том, как обнародовать новость. Пока мы сами скорбим, и нам трудно даже напечатать это, мы сочли уместным воспользоваться моментом, чтобы сказать несколько вещей.

Кристиан был не просто студентом. Кристиан был из тех людей, которые приносили жизнь и свет в любое помещение, в котором появлялись. Кристиан был нашей семьей. Мы делились смехом, историями, кровью, потом, слезами. Он тот человек, на которого, хочется, чтобы было похоже больше людей. Вежливый, профессиональный, скромный, всегда добр ко всем, несмотря ни на что. Мы провели вместе сотни тысяч часов, занимаясь любимым делом. Кристиан был настоящим мастером боевых искусств во всех аспектах этого слова и настоящим воином. Мы любим тебя, Кристиан. Мы все тебя любим."