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LHV лучше всех защищает пенсионные накопления от войны

Тынис Оя
LHV лучше всех защищает пенсионные накопления от войны
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Андрес Вийсеманни.
Андрес Вийсеманни. Фото: Liis Treimann

Если за последние несколько лет доходность пенсионных фондов LHV по сравнению с конкурентами оставалась на среднем уровне, то начало полномасштабных военных действий в Украине показало, что консервативная инвестиционная стратегия, реализуемая руководителем пенсионного фонда Андресом Вийсеманни, оправдала себя, и в это сложное время удалось удержать стоимость имущества владельцев второй ступени пенсионного фонда LHV.

Агрессия России в конце прошлого месяца усилила падение мирового рынка акций, которое началось еще до этого. Рынок акций стал вести себя более осторожно из-за убыстряющейся инфляции, проблем с поставками и логистикой, а также из-за других существенных факторов, каким стал, например, дефицит микрочипов.

Быстро растущая инфляция неизбежно ведет к увеличению ставок со стороны Центробанков. Центробанк США (Федеральный Резерв) уже заявил о том, что собирается поднять базовую ставку, Европейский Центробанк был более осторожен.

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