LHV лучше всех защищает пенсионные накопления от войны

Если за последние несколько лет доходность пенсионных фондов LHV по сравнению с конкурентами оставалась на среднем уровне, то начало полномасштабных военных действий в Украине показало, что консервативная инвестиционная стратегия, реализуемая руководителем пенсионного фонда Андресом Вийсеманни, оправдала себя, и в это сложное время удалось удержать стоимость имущества владельцев второй ступени пенсионного фонда LHV.