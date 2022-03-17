Если за последние несколько лет доходность пенсионных фондов LHV по сравнению с конкурентами оставалась на среднем уровне, то начало полномасштабных военных действий в Украине показало, что консервативная инвестиционная стратегия, реализуемая руководителем пенсионного фонда Андресом Вийсеманни, оправдала себя, и в это сложное время удалось удержать стоимость имущества владельцев второй ступени пенсионного фонда LHV.
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LHV лучше всех защищает пенсионные накопления от войны
Агрессия России в конце прошлого месяца усилила падение мирового рынка акций, которое началось еще до этого. Рынок акций стал вести себя более осторожно из-за убыстряющейся инфляции, проблем с поставками и логистикой, а также из-за других существенных факторов, каким стал, например, дефицит микрочипов.