Разоблачитель российского допинга не верит показаниям Валиевой

Зеппельт заявил, что не верит оправданиям 15-летней спортсменки, обратив внимание на то, что и Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отказалось вставать на ее сторону. При этом он уточнил, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) могло не знать о том, что фигуристка принимала допинг, а значит вина, вероятно, лежит на ее тренерском штабе.