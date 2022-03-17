Чт, 17.03.2022
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Разоблачитель российского допинга не верит показаниям Валиевой

rus.postimees.ee
Разоблачитель российского допинга не верит показаниям Валиевой
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Камила Валиева, фанаты
Камила Валиева, фанаты Фото: Vladimir Gerdo

Немецкий журналист Хайо Зеппельт, специализирующийся на разоблачении российского допинга, в интервью YouTube-каналу TheSkatingLesson высказался о скандале с участием российской фигуристки Камилы Валиевой на Олимпийских играх 2022 года в Пекине, сообщает sport.rambler.

Зеппельт заявил, что не верит оправданиям 15-летней спортсменки, обратив внимание на то, что и Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отказалось вставать на ее сторону. При этом он уточнил, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) могло не знать о том, что фигуристка принимала допинг, а значит вина, вероятно, лежит на ее тренерском штабе.

Допинг-скандал вокруг Валиевой разгорелся во время Игр-2022. Ее проба от 25 декабря 2021-го дала положительный результат на запрещенный препарат триметазидин.

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