Опрос: большинство населения Эстонии поддерживает прием украинских военных беженцев

82 процента жителей Эстнии поддерживают прием украинских военных беженцев, а 14 процентов выступают против. За прием беженцев 93 процента эстонцев, а среди представителей других национальностей поддержка приема ниже и составляет 60 процентов.

Также отмечается высокий уровень поддержки оказания помощи правительству Украины в виде финансов и вооружений — это поддерживают 72 процента населения. Жители Эстонии других национальностей гораздо меньше поддерживают такую помощь: 34 процента поддерживают финансовую помощь правительства Украины и 29 процентов помощь вооруженнием.

По словам эксперта по исследованиям Kantar Emor Анны Каролин, результаты исследования отражают сильное чувство солидарности жителей Эстонии с украинцами. "Как видно из поступления щедрых пожертвований, жители Эстонии по всей стране готовы принимать украинских военных беженцев и считают правильным поддержать украинское правительство как финансовой помощью, так и вооружением. Готовность к поддержке в целом одинаковая во всех группах общества с некоторыми отличиями по этническим группам, прием беженцев чуть больше поддерживают люди старше 75 лет», — прокомментировала Каролин.

«Люди других национальностей реагируют более противоречиво, хотя более половины населения других национальностей поддерживают прием беженцев. Однако взгляды разных этнических групп, проживающих в Эстонии, все же могут различаться», — пояснила Каролин.