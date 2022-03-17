Против Курта Зума и его брата начато расследование из-за жестокого обращения с кошкой

«Клуб знает о заявлении RSPCA по поводу расследования в отношении Курта Зума. Курт по-прежнему полностью сотрудничает в этом вопросе, клуб его поддерживает. Насколько мы знаем, коты Курта были проверены ветеринаром. Их здоровье в порядке, травм они не получили. По юридическим причинам ни Курт, ни клуб не будут давать дальнейших комментариев по теме».