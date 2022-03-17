Как пишет Sky Sports, Королевское общество по предотвращению жестокого обращения с животными (RSPCA) предъявило обвинение защитнику «Вест Хэма» и его брату Йоану Зума, пишет sports.ru.
Против Курта Зума и его брата начато расследование из-за жестокого обращения с кошкой
«Вест Хэм» выступил с заявлением по этому вопросу:
«Клуб знает о заявлении RSPCA по поводу расследования в отношении Курта Зума. Курт по-прежнему полностью сотрудничает в этом вопросе, клуб его поддерживает. Насколько мы знаем, коты Курта были проверены ветеринаром. Их здоровье в порядке, травм они не получили. По юридическим причинам ни Курт, ни клуб не будут давать дальнейших комментариев по теме».
Напомним, что 7 февраля в сети появилось видео, где футболист бьет своего кота, а происходящее снимал на камеру брат спортсмена. После инцидента спонсоры начали отказываться от сотрудничества с Зума и "Вест Хэмом", а руководство команды выписало игроку максимальный штраф в 250 тысяч фунтов. Деньги будут перечислены благотворительным организациям защиты животных.