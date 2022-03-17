Сборные России и Белоруссии отстранены от участия в чемпионате Европы по летним видам спорта в Мюнхене

Совет поддержал решение девяти спортивных федераций, представляющих виды спорта, входящие в программу турнира, не допускать российских и белорусских спортсменов на соревнования под их эгидой.

«Совет на заседании в Мюнхене 15 марта утвердил то, что российские и белорусские спортсмены и официальные лица не примут участия в мультиспортивном чемпионате Европы, который пройдет в 2022 году в Мюнхене», — говорится в заявлении.