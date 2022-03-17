Чт, 17.03.2022
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Сборные России и Белоруссии отстранены от участия в чемпионате Европы по летним видам спорта в Мюнхене

rus.postimees.ee
Сборные России и Белоруссии отстранены от участия в чемпионате Европы по летним видам спорта в Мюнхене
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Гребля на каноэ-двойке. Иллюстративное фото.
Гребля на каноэ-двойке. Иллюстративное фото. Фото: Andre Penner/AP

Совет объединенного чемпионата Европы по летним видам спорта отстранил от участия российских и белорусских спортсменов, сообщает Sportbox со ссылкой на пресс-службу турнира.

Совет поддержал решение девяти спортивных федераций, представляющих виды спорта, входящие в программу турнира, не допускать российских и белорусских спортсменов на соревнования под их эгидой.

«Совет на заседании в Мюнхене 15 марта утвердил то, что российские и белорусские спортсмены и официальные лица не примут участия в мультиспортивном чемпионате Европы, который пройдет в 2022 году в Мюнхене», — говорится в заявлении.

Чемпионат Европы по летним видам спорта пройдет в Мюнхене с 11 по 21 августа. Турнир будет представлен соревнованиями по легкой атлетике, велоспорту, настольному теннису, спортивной гимнастике, академической гребле, пляжному волейболу, триатлону, гребле на байдарках и каноэ и спортивному скалолазанию.

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