Совет объединенного чемпионата Европы по летним видам спорта отстранил от участия российских и белорусских спортсменов, сообщает Sportbox со ссылкой на пресс-службу турнира.
Сборные России и Белоруссии отстранены от участия в чемпионате Европы по летним видам спорта в Мюнхене
Сборные России и Белоруссии отстранены от участия в чемпионате Европы по летним видам спорта в Мюнхене
Совет поддержал решение девяти спортивных федераций, представляющих виды спорта, входящие в программу турнира, не допускать российских и белорусских спортсменов на соревнования под их эгидой.
«Совет на заседании в Мюнхене 15 марта утвердил то, что российские и белорусские спортсмены и официальные лица не примут участия в мультиспортивном чемпионате Европы, который пройдет в 2022 году в Мюнхене», — говорится в заявлении.
Чемпионат Европы по летним видам спорта пройдет в Мюнхене с 11 по 21 августа. Турнир будет представлен соревнованиями по легкой атлетике, велоспорту, настольному теннису, спортивной гимнастике, академической гребле, пляжному волейболу, триатлону, гребле на байдарках и каноэ и спортивному скалолазанию.
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