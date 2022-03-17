Столтенберг: перспективы дальнейшего сближения с НАТО зависят от решений властей Украины

"Украина - суверенное независимое государство, и у него есть право выбора собственного пути. Мы с уважением отнесемся к решениям, сделанным демократически избранными властями Украины - от них зависит, рассчитывать ли на вступление в НАТО или нет, ну а затем (это решат) 30 членов Альянса", - сказал он, отвечая на просьбу журналиста прокомментировать позицию НАТО о перспективах сближения Украины с альянсом.