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Реконструкция фасадов бывшего дома Postimees закончится к осени

rus.postimees.ee
Реконструкция фасадов бывшего дома Postimees закончится к осени
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Строительство на Маакри, 23А.
Строительство на Маакри, 23А. Фото: Вера Копти.

Реконструкцией дома на Маакри, где в течение многих лет располагалась редакция Postimees, занимается OÜ Vilcon Ehitus. По словам руководителя компании Индрека Саара, на нынешнем этапе строительства нехватка материалов не сказывается, и к осени планируется завершить фасадные работы.

OÜ Vilcon Ehitus имеет тринадцатилетний опыт работы на строительном рынке Эстонии, компетентную команду и готовность к новым вызовам и интересным проектам. По словам Индрека Саара, сотрудничество с застройщиком дома на Маакри, 23A Fausto Capital началось энергично, и руководящая роль компании на строительной площадке является одним из примеров этой совместной работы. 

Так будет выглядеть здание после окончания реновации.
Так будет выглядеть здание после окончания реновации. Фото: KAOS Arhitektid

В эксклюзивном 17-этажном здании будет 10 000 м2 офисных площадей класса А. Фасады и интерьерные решения здания станут современными, высота здания увеличится за счет двух застекленных этажей. Здание будет экологически чистым,  с новыми техническими решениями утепления, остекления, систем отопления и вентиляции. После капитального ремонта дом на Маакри, 23A составит конкуренцию офисным помещениям в новых коммерческих зданиях.

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