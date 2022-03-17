Реконструкция фасадов бывшего дома Postimees закончится к осени

OÜ Vilcon Ehitus имеет тринадцатилетний опыт работы на строительном рынке Эстонии, компетентную команду и готовность к новым вызовам и интересным проектам. По словам Индрека Саара, сотрудничество с застройщиком дома на Маакри, 23A Fausto Capital началось энергично, и руководящая роль компании на строительной площадке является одним из примеров этой совместной работы.

В эксклюзивном 17-этажном здании будет 10 000 м2 офисных площадей класса А. Фасады и интерьерные решения здания станут современными, высота здания увеличится за счет двух застекленных этажей. Здание будет экологически чистым, с новыми техническими решениями утепления, остекления, систем отопления и вентиляции. После капитального ремонта дом на Маакри, 23A составит конкуренцию офисным помещениям в новых коммерческих зданиях.