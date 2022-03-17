В ласнамяэском лесу Сели начинается подготовка к строительству площадки для семейного отдыха

«Мы хотим создать в лесу Сели уютное и безопасное городское пространство, отвечающее современным нуждам и ожиданиям горожан. Осенью прошлого года мы обращались к горожанам, интересовались их мнением относительно проекта, и теперь мы можем приступить к работам по строительству площадки для семейного отдыха, — сказал вице-мэр Таллинна Владимир Свет. – Приносим извинения за неудобства, которые доставят эти работы, и просим всех участников движения следовать указаниям временных средств организации движения».

«На территории планируется построить две игровые площадки, одну для малышей до 3 лет, другую – для детей постарше. На южной стороне леса расположится спортивная площадка с тренажерами, а в центре – уютное место для отдыха, — объяснила Юрченко. – В парке будут оборудованы две площадки для собак, одна для больших, другая для маленьких. Часть деревьев, которые будут вырублены во время подготовительных работ, впоследствии будут использованы в ходе строительства площадки для выгула собак».