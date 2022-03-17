США расширяют поставки сжиженного газа в Европу

Министерство энергетики США в среду, 16 марта, выдало два долгосрочных разрешения на экспорт дополнительных объемов СПГ с терминалов на побережье Мексиканского залива, говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Эти разрешения позволят компании Cheniere Energy экспортировать 0,72 млрд кубических футов (20,4 млн кубометров) в день с терминалов Sabine Pass в Луизиана и Corpus Christi в Техасе в страны, не имеющие соглашений о свободной торговле с Соединенными Штатами, включая все европейские, говорится в документе.

Ранее с этих терминалов разрешалось экспортировать газ лишь в страны с соглашениями о свободной торговле, включая Канаду, Мексику, Австралию и ряд стран Азии, Ближнего Востока, Центральной и Южной Америки.

Наращивание экспорта СПГ из США

"Американский СПГ остается важным компонентом глобальной энергетической безопасности, и министерство энергетики по-прежнему привержено поиску путей, призванных помочь нашим союзникам и торговым партнерам в поставках необходимых им энергоносителей", - подчеркнули в министерстве энергетики США.