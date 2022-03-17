Накопление на пенсию в неспокойные времена: что нужно знать и как это делать?

Очевидно, что война в Украине влияет на многие страны мира, в том числе и на Эстонию. С одной стороны, вполне естественно испытывать тревогу и глубокую озабоченность по поводу военных действий и надеяться на их скорейшее прекращение. С другой стороны, мы рационально чувствуем, что должны продолжать свою повседневную жизнь, одновременно справляясь с расходами, связанными с ростом цен на товары и услуги.

Непредсказуемые события и нестабильные финансовые рынки могут поставить некоторых пенсионных вкладчиков перед дилеммой: продолжать ли им делать накопления или выбрать другой вариант?

Отвечая на этот вопрос, стоит помнить, что накопление средств для выхода на пенсию длится десятилетиями, в течение которых возможны бумы и спады в стоимости инвестиций.

Три причины для того, чтобы слишком сильно не переживать:

Большинству пенсионных вкладчиков до пенсии еще далеко. Это означает, что в долгосрочной перспективе они, скорее всего, выиграют от подъема рынка, а также выйдут сильными из краткосрочных падений.

Каждый месяц вы откладываете небольшую сумму на пенсию. На эти деньги вы получаете акции пенсионного фонда. Когда рынки растут, ценные бумаги дорожают, и вы получаете их меньше. Когда рынки падают, акции дешевеют, и вы получаете большее их количество. Регулярное накопление означает, что вы покупаете ценные бумаги как по высоким, так и по низким ценам, и поэтому вы меньше подвержены влиянию колебаний цен. Именно поэтому во время спада целесообразно продолжать инвестировать.

Только по мере приближения к пенсии текущее состояние рынков становится для Вас важным, потому что тогда вы обязательно захотите продать ценные бумаги своего пенсионного фонда подороже. Вот почему важно снижать долю акций в вашем пенсионном фонде по мере приближения к пенсии, другими словами, снижать риск.

Единственное, что можно сделать в сложившейся ситуации, это убедиться, что вы инвестируете в фонд, соответствующий вашей толерантности к риску, а также времени, оставшемуся до выхода на пенсию. Если да, то беспокоиться не о чем! Это надежное правило и в спокойные времена – рынки растут и падают, но с правильным фондом вам не придется беспокоиться о резких падениях или упущенных доходах.

Длительный период времени позволяет инвестировать больше средств в акции для получения наилучшей прибыли. Однако следует помнить, что цены на акции могут быть очень изменчивы в краткосрочной перспективе, однако исторически акции были активом, который рос больше всего.

За всю историю существования фондовых рынков США рынок акций менялся следующим образом: