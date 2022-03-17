Эстонская пищевая промышленность готова заменить исчезнувшие с прилавков товары

По словам директор Союза пищевой промышленности Сирье Потисепп, недостающие продукты картографированы, и их замена в значительной степени возможна.

«Мы хотим избежать и ситуации, когда пустые полки магазинов повергали бы потребителей в шок. Я очень надеюсь, что продавцы и сетевые магазины будут открыты для эстонских производителей для предложений товаров-заменителей и смогут быстро заключать договоры на поставку и увеличить ассортимент товаров эстонского производства в магазинах», - сказала Потисепп.

Союз пищевой промышленности направил торговым сетям и Союзу торговых предприятий Эстонии обращение с заверением, что эстонские производители продуктов питания готовы заменить снятые с прилавков как российские, так и белорусские продукты, а также предложить расширение ассортимента произведенных в Эстонии продуктов питания и напитков.

Согласно последнему исследованию ассортимента и цен, проведенному Эстонским институтом конъюнктуры осенью 2021 года, доля традиционных отечественных товаров в ассортименте сетей магазинов составила 58 процентов.