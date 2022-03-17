Эстонский союз пищевой промышленности подтвердил, что местные производители готовы заменить большую часть снятых с полок магазинов российских и белорусских товаров, и повода для паники нет.
Эстонская пищевая промышленность готова заменить исчезнувшие с прилавков товары
По словам директор Союза пищевой промышленности Сирье Потисепп, недостающие продукты картографированы, и их замена в значительной степени возможна.
«Мы хотим избежать и ситуации, когда пустые полки магазинов повергали бы потребителей в шок. Я очень надеюсь, что продавцы и сетевые магазины будут открыты для эстонских производителей для предложений товаров-заменителей и смогут быстро заключать договоры на поставку и увеличить ассортимент товаров эстонского производства в магазинах», - сказала Потисепп.
Союз пищевой промышленности направил торговым сетям и Союзу торговых предприятий Эстонии обращение с заверением, что эстонские производители продуктов питания готовы заменить снятые с прилавков как российские, так и белорусские продукты, а также предложить расширение ассортимента произведенных в Эстонии продуктов питания и напитков.
Согласно последнему исследованию ассортимента и цен, проведенному Эстонским институтом конъюнктуры осенью 2021 года, доля традиционных отечественных товаров в ассортименте сетей магазинов составила 58 процентов.
«Тут много возможностей для улучшения. Продовольствие является стратегическим товаром, и доступность продовольственных товаров в настоящее время является явным приоритетом. Наша сила в наличии местной пищевой промышленности, но мы также должны обеспечить ее конкурентоспособность, и увеличение доли эстонских товаров на полках магазинов — хорошая возможность для этого», - добавила Потисепп.