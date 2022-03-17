На состоявшемся в четверг заседании правительство утвердило индекс государственных пенсий этого года на уровне 1,079 - это означает, что с 1 апреля пенсии вырастут в среднем на 7,9 процента.
С 1 апреля пенсии вырастут в среднем на 7,9 процента
С 1 апреля пенсии вырастут в среднем на 7,9 процента
Значение индекса на 20% зависит от изменения индекса потребительских цен и на 80% - от динамики поступлений социального налога.
Сумма народной пенсии с апреля будет составлять 275,34 евро (сейчас 255,18 евро). Базовая часть пенсии вырастет со 235,3 до 255,75 евро.
С учетом индексации пенсионеры со стажем в 15 лет начнут получать в месяц 371,53 евро, с 30-летним стажем - 487,30 евро, с 44-летним стажем - 595,35 евро.
На повышение пенсий в госбюджете запланировано свыше 122,5 млн евро. Индексация коснется 324 00 пенсионеров.
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