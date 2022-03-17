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Спикером Рийгикогу вновь избран Юри Ратас

BNS
Спикером Рийгикогу вновь избран Юри Ратас
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Юри Ратас.
Юри Ратас. Фото: Raigo Pajula

В четверг на выборах правления Рийгикогу спикером вновь избран Юри Ратас.

За него проголосовали 53 депутата. Соперник Ратаса Хелир-Валдор Сеэдер набрал 36 голосов. Всего в голосовании приняли участие 95 депутатов Рийгикогу. Шесть бюллетеней были недействительны.

Кандидатуру Ратаса выдвинул председатель фракции Центристской партии Яанус Карилайд, а кандидатуру Сеэдера вице-председатель фракции «Отечество» Прийт Сибул.

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