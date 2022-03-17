Сразу три европейских топ-клуба отказались от дальнейшего сотрудничества с российским спонсором — букмекерской компанией Fonbet. Речь идет об испанском Реале, французском ПСЖ и итальянском Милане, сообщает Sportarena.
Реал, ПСЖ и Милан отказались от сотрудничества с российским Fonbet
Реал, ПСЖ и Милан отказались от сотрудничества с российским Fonbet
Отметим, что парижане сотрудничали с Fonbet дольше всего — с 2019 года. Реал и Милан подписали свои соглашения с россиянами в 2021 году.
Война началась рано утром 24 февраля, когда Россия приступила к масштабному вторжению. Украинское сопротивление агрессии РФ продолжается уже 22-й день.