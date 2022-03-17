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Реал, ПСЖ и Милан отказались от сотрудничества с российским Fonbet

rus.postimees.ee
Реал, ПСЖ и Милан отказались от сотрудничества с российским Fonbet
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Команды Real Madrid и Real Sociedad выражают поддержку Украине.
Команды Real Madrid и Real Sociedad выражают поддержку Украине. Фото: JUAN MEDINA

Сразу три европейских топ-клуба отказались от дальнейшего сотрудничества с российским спонсором — букмекерской компанией Fonbet. Речь идет об испанском Реале, французском ПСЖ и итальянском Милане, сообщает Sportarena.

Отметим, что парижане сотрудничали с Fonbet дольше всего — с 2019 года. Реал и Милан подписали свои соглашения с россиянами в 2021 году.

Война началась рано утром 24 февраля, когда Россия приступила к масштабному вторжению. Украинское сопротивление агрессии РФ продолжается уже 22-й день.

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