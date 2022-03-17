Гуманитарную помощь в Украину теперь можно отправить бесплатной почтовой посылкой

«Жители Эстонии хотят помочь своим знакомым, друзьям и родственникам в Украине и отправить им помощь, например лекарства, продукты питания, одежду или предметы первой помощи. Мы предлагаем частным лицам возможность бесплатно отправить почтовую посылку с гуманитарной помощью в Украину конкретному адресату», – сказала руководитель международных посылочных услуг Omniva Марита Мяги.

Для отправки следует обратиться в почтовое отделение Omniva, чтобы оформить посылочную карту и таможенный бланк. Максимальный вес и размеры посылки должны соответствовать условиям макси-посылки, то есть посылка должна весить не более 30 кг и соответствовать предусмотренным размерам. Нельзя отправлять скоропортящиеся продукты питания, легко бьющиеся вещи, алкоголь и оружие.

Omniva доставляет почтовые посылки на украинско-польскую границу, где Почта Украины их забирает и доставляет в почтовые учреждения, работающие в Украине. «Почта Украины работает в условиях войны на пределе возможностей, адресаты получат отправленные посылки в местных почтовых отделениях, которые открыты и работают», – добавила Марита Мяги. Подробную информацию, какие почтовые отделения в данный момент работают в Украине, можно найти на странице Omniva.