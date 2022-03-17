Германия обсуждает с Норвегией строительство трубопровода для поставки водорода

Как было объявлено в среду по итогам встречи министра экономики Германии Роберта Хабека с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре, в ближайшее время две страны начнут технический анализ проекта транспортировки "зеленого" водорода из Норвегии в ФРГ.

"В ближайшие месяцы и годы будет очень важно ускорить разработку альтернативных источников поставок энергоресурсов в Европу для замещения российских нефти и газа, а также разработать необходимую инфраструктуру для этого", - говорится в официальном заявлении двух стран.

Германия, являющаяся крупнейшей экономикой Европы, заявила о намерении пересмотреть источники поставок энергоносителей с момента начала Россией военной операции на Украине. На долю поставок из России приходится более половины закупаемого Германией газа, 50% импорта угля и примерно треть импорта нефти, отмечает агентство Bloomberg.