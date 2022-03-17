Германия и Норвегия обсуждают строительство трубопровода между двумя странами для транспортировки водорода как одну из мер сокращения зависимости Европы от российских энергоресурсов.
Германия обсуждает с Норвегией строительство трубопровода для поставки водорода
Как было объявлено в среду по итогам встречи министра экономики Германии Роберта Хабека с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре, в ближайшее время две страны начнут технический анализ проекта транспортировки "зеленого" водорода из Норвегии в ФРГ.
"В ближайшие месяцы и годы будет очень важно ускорить разработку альтернативных источников поставок энергоресурсов в Европу для замещения российских нефти и газа, а также разработать необходимую инфраструктуру для этого", - говорится в официальном заявлении двух стран.
Германия, являющаяся крупнейшей экономикой Европы, заявила о намерении пересмотреть источники поставок энергоносителей с момента начала Россией военной операции на Украине. На долю поставок из России приходится более половины закупаемого Германией газа, 50% импорта угля и примерно треть импорта нефти, отмечает агентство Bloomberg.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал увеличить резервные мощности для хранения газа и угля, чтобы сократить риски потенциальных перебоев в поставках. Кроме того, власти страны закупают сжиженный природный газ, поддерживают проекты строительства СПГ-терминалов и активизируют внедрение возобновляемых источников энергии.