Коронавирус подтвержден у 1752 жителей Эстонии, пятеро скончались

По состоянию на утро 17 марта в больницах находится 574 пациента с коронавирусом. Из них 234 человека нуждается в больничном лечении из-за тяжелого течения COVID-19, из них в свою очередь 151 человек, или 64,5% не были вакцинированы, а 83, или 35,5% прошли курс вакцинации.

В течение последних семи дней в расчете на 100 000 полностью вакцинированных жителей госпитализированы были в среднем 1,2 вакцинированных человека в день, а на 100 000 невакцинированных — в среднем 5 невакцинированных человека в день.

За сутки в больницах открыли 58 новых историй болезни, из которых в 25 случаях пациентам потребовалась госпитализация из-за симптомов COVID-19. В среднем за последние 10 дней ежедневно госпитализировали 25,4 пациентов с симптомами COVID-19. Скончались пять человек с коронавирусом: 74-летняя женщина, 77-летняя женщина, 83-летний мужчина, 88-летняя женщина и 97-летний мужчина.

В течение последних семи дней в расчете на 100 000 полностью вакцинированных жителей коронавирусом заражались в среднем 128 вакцинированных человека в день, а на 100 000 невакцинированных — в среднем 148 невакцинированных в день.