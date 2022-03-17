США на 180 млн долларов увеличат помощь Балтии в сфере безопасности

«В нынешнем кризисе безопасности Соединенные Штаты выступили с четкой инициативой по поддержке восточных союзников по НАТО и Украины и привлечению внимания международного сообщества к России», - прокомментировал министр обороны Эстонии Калле Лаанет.

Как отметил Лаанет, приверженность Соединенных Штатов пятой статье непоколебима. «В то же время для США важна статья 3, согласно которой сами союзники должны постоянно вносить свой вклад в развитие своего оборонного потенциала, чтобы укреплять коллективную оборону. Мы приняли решение увеличить внеочередным порядком финансирование обороны на 380 миллионов долларов»,- сообщил Лаанет.

Министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс также приветствовала решение США. «Во время нынешнего кризиса безопасности решение Конгресса США увеличить помощь в области безопасности странам Балтии имеет особое и важное значение. Это практическая демонстрация приверженности США защите нашего региона», — подчеркнула министр иностранных дел.

По данным Министерства обороны Эстонии, помощь США в обеспечении безопасности Эстонии на протяжении многих лет была значительной и неуклонно увеличивается. Инициатива Балтийской безопасности от 2020 года позволяет США систематически поддерживать развитие независимого оборонного потенциала и оперативной совместимости Эстонии, Латвии и Литвы, более четко подчеркивая проблемы безопасности Балтийского региона в законодательстве США. В прошлом году в рамках этой инициативы государствам Балтии было выделено 169 млн долларов.

Благодаря помощи США по безопасности Эстония, Латвия и Литва смогли реализовать несколько своих проектов военной инфраструктуры и развития потенциала быстрее, чем планировалось. Основное внимание уделялось специальным операциям, противовоздушной обороне, запасам боеприпасов и ситуационной осведомленности на море. В качестве нового приоритета страны Балтии при поддержке Соединенных Штатов хотят совместно развивать возможности дальнего непрямого освещения.

В дополнение к помощи США в сфере безопасности значительно увеличилось присутствие американских войск в регионе Балтийского моря. Усиление США для нашего региона в целом включает в себя истребители F-35, ударные вертолеты AH-64, порты противовоздушной обороны Patriot и развертывание сухопутных войск в регионе Балтийского моря. Сразу после начала боевых действий на Украине на авиабазу Эмари прибыли три F-35 и другие самолеты.