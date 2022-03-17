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В Кремле уверяют, что у РФ есть все средства, чтобы не доводить ситуацию до дефолта

BNS
В Кремле уверяют, что у РФ есть все средства, чтобы не доводить ситуацию до дефолта
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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Фото: KACPER PEMPEL

У России есть все средства, чтобы исполнять свои финансовые обязательства, любой дефолт, в случае его возникновения, носил бы искусственный характер, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами его внимание обратили на то, что Минфину удалось провести платеж по евробондам в валюте, и поинтересовались, можно ли считать это позитивным сигналом, что Запад не готов на излишне жесткие меры в отношении России.

"Давайте не будем гадать на кофейной гуще, на что готов Запад, это - дело неблагодарное", - отреагировал представитель Кремля.

"С самого начала мы говорили, что у России имеются все необходимые средства и потенциал, чтобы не доводить ситуацию до дефолтов, и что никаких дефолтов быть не может, потому что у России имеются необходимые средства", - продолжил он.

В связи с этим Песков подчеркнул, что "любой дефолт, который мог бы гипотетически возникнуть, мог бы носить исключительно искусственный характер".

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