В Кремле уверяют, что у РФ есть все средства, чтобы не доводить ситуацию до дефолта

В ходе общения с журналистами его внимание обратили на то, что Минфину удалось провести платеж по евробондам в валюте, и поинтересовались, можно ли считать это позитивным сигналом, что Запад не готов на излишне жесткие меры в отношении России.

"Давайте не будем гадать на кофейной гуще, на что готов Запад, это - дело неблагодарное", - отреагировал представитель Кремля.

"С самого начала мы говорили, что у России имеются все необходимые средства и потенциал, чтобы не доводить ситуацию до дефолтов, и что никаких дефолтов быть не может, потому что у России имеются необходимые средства", - продолжил он.