Мать, оставившую ребенка без лечения, приговорили к восьми годам тюрьмы

В семье обвиняемой рослаприемная дочь 2004 года рождения с врожденной ВИЧ-инфекцией. В июне 2014 года лечащий врач сообщил матери, что иммунитет ребенка опасно ослаблен и необходимо начать противоинфекционное лечение. Несмотря на это, обвиняемая в течение трех последующих лет не ходила с ребенком к лечащему врачу и, несмотря на неоднократные напоминания врача, не давала согласия на начало лечения.