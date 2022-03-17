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Мать, оставившую ребенка без лечения, приговорили к восьми годам тюрьмы

BNS
Мать, оставившую ребенка без лечения, приговорили к восьми годам тюрьмы
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Скорая помощь.
Скорая помощь. Фото: Madis Veltman

В четверг Госсуд оставил в силе решение уездного суда, приговорившего к восьми годам тюрьмы мать, которая вопреки предупреждениям врача оставила дочь без своевременной медицинской помощи, в результате чего ребенок умер.

В семье обвиняемой рослаприемная дочь 2004 года рождения с врожденной ВИЧ-инфекцией. В июне 2014 года лечащий врач сообщил матери, что иммунитет ребенка опасно ослаблен и необходимо начать противоинфекционное лечение. Несмотря на это, обвиняемая в течение трех последующих лет не ходила с ребенком к лечащему врачу и, несмотря на неоднократные напоминания врача, не давала согласия на начало лечения.

Лечение начали только после существенного ухудшения здоровья ребенка в начале 2018 года, но к тому времени было уже слишком поздно и ребенок скончался в марте того же года после тяжелого заболевания, которым сопровождался тяжелый иммунодефицит.

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