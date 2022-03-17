Годовая инфляция в еврозоне достигла исторического максимума

Это максимальный показатель за всю историю подсчетов.

Инфляция ускорилась по сравнению с 5,1% в январе.

Предварительно было объявлено о росте потребительских цен на 5,8%. Эксперты The Wall Street Journal ожидали такого же увеличения.

По сравнению с предыдущим месяцем инфляция в феврале ускорилась до 0,9% с 0,3%, что совпало с предварительно объявленным показателем.

Высокая инфляция обусловлена главным образом продолжившимся подъемом цен на энергоносители - на 32% по сравнению с прошлым годом.

Продукты питания, алкоголь и табак в феврале подорожали на 4,2%. Стоимость услуг выросла на 2,5%.

Менее всего потребительские цены в прошлом месяце выросли на Мальте и во Франции (в обеих странах на 4,2%). Наиболее сильный скачок инфляции был зафиксирован в Эстонии (+11,6%), Литве (+14%) и Чехии (+10%). В Германии потребительские цены выросли на 5,5%, в Испании - на 7,6%, в Италии - на 6,2%.