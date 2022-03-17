Интерес к съемному жилью растет, количество предложений уменьшается

«В настоящее время в день делается почти 400 контактных запросов, что гораздо больше даже по сравнению с самыми активными месяцами, когда учащиеся и студенты начинают искать жилье на новый учебный год», — прокомментировала руководитель портала City24.ee Карин Ноппель-Кокеров.

По ее словам, под влиянием наплыва военных беженцев из Украины спрос на съемное жилье растет, что, в свою очередь, повышает стоимость найма.

«Многие прибывшие в Эстонию не хотят сидеть сложа руки, а изъявляют желание как можно быстрее найти работу и снять жилье. Вероятно, в ближайшее время мы увидим дефицит съемных квартир по средним и низким ценам в крупных городах. В малых городах и поселках, и даже в более мелких населенных пунктах с рабочими местами на рынке съемных квартир появляются совершенно новые возможности», — сказала Ноппель-Кокеров.