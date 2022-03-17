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Интерес съемному жилью растет, количество предложений уменьшается

rus.postimees.ee
Интерес съемному жилью растет, количество предложений уменьшается
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Жилой дом в Ласнамяэ. Иллюстративное фото.
Жилой дом в Ласнамяэ. Иллюстративное фото. Фото: Madis Sinivee

Согласно статистике портала недвижимости City24.ee, с конца февраля интерес к предложениям съемного жилья увеличился более чем в два раза.

«В настоящее время в день делается почти 400 контактных запросов, что гораздо больше даже по сравнению с самыми активными месяцами, когда учащиеся и студенты начинают искать жилье на новый учебный год», — прокомментировала руководитель портала City24.ee Карин Ноппель-Кокеров.

По ее словам, под влиянием наплыва военных беженцев из Украины спрос на съемное жилье растет, что, в свою очередь, повышает стоимость найма.

«Многие прибывшие в Эстонию не хотят сидеть сложа руки, а изъявляют желание как можно быстрее найти работу и снять жилье. Вероятно, в ближайшее время мы увидим дефицит съемных квартир по средним и низким ценам в крупных городах. В малых городах и поселках, и даже в более мелких населенных пунктах с рабочими местами на рынке съемных квартир появляются совершенно новые возможности», — сказала Ноппель-Кокеров.

По состоянию на 16 марта через City24.ee искали арендаторов для 1364 квартир. Количество предложений в последние дни имеет тенденцию к снижению, что показывает, что многие наймодатели теперь легко находят квартирантов. Наиболее востребованы 1-2-комнатные квартиры со стоимостью найма до 400 евро, и количество предложений сокращается именно в этом сегменте.

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