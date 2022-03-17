Почему Сербия занимает особую позицию по отношению к войне в Украине

Белград - единственная европейская столица, где проходят не только антивоенные акции в поддержку Украины, но и многотысячные марши в поддержку Путина и России.

Представители власти Сербии заявляют, что их позиция основана исключительно на "уважении международных законов и справедливости", но в этой формуле очень важными составляющими являются экономика, политика и эмоции.

"Сербия считает, что введение санкций против какого-либо государства не отвечает ее жизненно важным интересам", - заявил президент Александр Вучич в телевизионном заявлении через три дня после начала агрессии.

Сербия сильно зависит от российского газа и разделяет с Москвой позицию о непризнании независимости Косова, провозглашенной в 2008 году.

С другой стороны, Украина тоже никогда не признавала Косово.

Ни санкций, ни встреч с российскими чиновниками

Александр Вучич, находящийся у власти уже десять лет, говорит, что никогда прежде он так не уставал.

У него за плечами - многочисленные телефонные переговоры с западными лидерами, визит в Белград министра иностранных дел Германии Анналены Бербок. Европейские партнеры тщательно изучают позицию Сербии.

"Генассамблея ООН четко осудила российскую агрессию, и мы восприняли решение Сербии присоединиться к ее осуждению как положительное", - сказала Бербок после встречи с президентом Вучичем.

Когда же ее спросили о нерешительности Сербии по части введения санкций против России, Бербок дала понять, что этот вопрос мог быть одной из ключевых тем встречи, добавив, что она "обсуждает важные вопросы за закрытыми дверями, не вынося их на пресс-конференции".

Один важный момент прояснил сам сербский президент: Вучич заявил, что не разговаривал ни с кем из российских официальных лиц с начала войны.

Сербские газеты. Фото: BBC

Больше всех от отсутствия санкций выиграла Air Serbia. Национальная авиакомпания, 49% акций которой владеет Etihad Airways из ОАЭ, увеличила число рейсов из Белграда в Москву туда и обратно с семи до 15 в неделю.

После публичной критики, в том числе со стороны Украины, и нескольких инцидентов с отменой рейсов из-за сообщений об угрозе взрыва, президент Вучич распорядился пересмотреть политику авиакомпании.

Правда, он отметил, что турецкие компании никто не осуждает за полеты в Россию.

Сербские власти заявляют, что страна по-прежнему желает вступить в Евросоюз, несмотря на ее несоответствие политике ЕС в отношении России.

Когда Россия аннексировала Крым в 2014 году, Сербия также отказалась вводить какие-либо санкции против России, хотя и настаивала на соблюдении территориальной целостности Украины.

Z на улицах Белграда

Пресловутый символ российской агрессии в Украине до сих пор можно увидеть в центре Белграда, правда, не на военной технике.