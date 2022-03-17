В среду, 16 марта, около 22 часов, владелец автомобиля Land Rover в Хаапсалу обнаружил исчезновение автомобиля. Спустя некоторое время патруль полиции обнаружил автомобиль в граничащем с Хаапсалу поселке Ууэмыйза. За рулем автомобиля был нетрезвый 22-летний мужчина без права на управление автомобиля.
В Хаапсалу полицейские задержали автоугонщика
Угнанный автомобиль был припаркован на территории предприятия, двери автомобиля не были заперты и ключи находились в салоне. После получения сообщения об угоне, полицейские принялись искать автомобиль в окрестностях Хаапсалу и обнаружили его около часа ночи. Автомобиль находился в поселке Ууэмыйза и ехал в сторону Хаапсалу. На момент задержания в автомобиле находилось трое человек. Всех их задержали в качестве подозреваемых, сопротивления они не оказали.
Ведущий следователь Хаапсалуского отделения полиции Велло Палмитс выражает благодарность за хорошую работу патрульным полицейским, которые быстро нашли угнанный автомобиль и задержали опасного водителя. "Нетрезвый водитель за рулем всегда опасен, к счастью данный случай обошелся без трагических последствий", – сказал Палмитс.
Палмитс напоминает водителям, что оставляя автомобиль до дворе частного дома или предприятия всегда следует закрывать окна и двери автомобиля и хранить ключи в надежном месте.