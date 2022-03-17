В Хаапсалу полицейские задержали автоугонщика

Угнанный автомобиль был припаркован на территории предприятия, двери автомобиля не были заперты и ключи находились в салоне. После получения сообщения об угоне, полицейские принялись искать автомобиль в окрестностях Хаапсалу и обнаружили его около часа ночи. Автомобиль находился в поселке Ууэмыйза и ехал в сторону Хаапсалу. На момент задержания в автомобиле находилось трое человек. Всех их задержали в качестве подозреваемых, сопротивления они не оказали.