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В Эстонии по-прежнему можно смотреть российские телеканалы: вмешаться могут лишь Google и Apple

rus.postimees.ee
В Эстонии по-прежнему можно смотреть российские телеканалы: вмешаться могут лишь Google и Apple
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РБК в смартфоне.
РБК в смартфоне. Фото: Kuvatõmmis

В Эстонии запрещены многие российские телеканалы, однако их по-прежнему можно смотреть на смартфоне через приложения, ограничить это могут лишь Apple и Google, пишет Postimees.

Хотя многие российские телеканалы больше не транслируются в Эстонии, их по-прежнему можно смотреть на смарт-устройстве через приложение. Например, центральное телевидение России и запрещенный РБК.

«Закрытием приложений занимается платформа, которая их предлагает (например, App Store, Google Play). Tele2 может ограничить доступ к интернет-домену», — прокомментировал ситуацию оператор.

По словам советника по коммуникациям Департамента защиты прав потребителей и технического надзора Аапа Андреаса Ребаса, пропаганда войны запрещена независимо от формы, в которой она транслируется: «Мы активно занимаемся этой темой: в настоящее время мы в сотрудничестве с другими государственными учреждениями изучаем, могут ли смарт-приложения содержать запрещенный контент и какие именно, также мы связались с крупными интернет-магазинами, чтобы картографировать их возможности ограничения приложений, которые предоставляют запрещенный контент. Как и другие поставщики интернет-услуг, Tele2 ограничивает доступ к десяткам веб-сайтов, связанных с лицами, на которых распространяются международные санкции».

По данным Департамента защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA), компании, предоставляющие доступ в интернет, обязаны блокировать доступ к следующим веб-сайтам:

1. actualidad.rt.com

2. arabic.rt.com

3. rt.com

4. de.rt.com

5. doc.rt.com

6. rbth.com

7. francais.rt.com

8. rtd.rt.com

9. lv.sputniknews.com

10. russian.rt.com

11. sputniknews.com

12. sputniknews.ru

13. sputniknews.lt

14. sputniknews.ee

15. sputniknews.gr

16. sputniknews.kz

17. sputniknews.cn

18. sputniknews.lv.com

19. sputniknewslv.com

20. sputnik.by

21. sputnik.kz

22. sputnik.az

23. sputnik.az

24. sputnik-news.ee

25. sputnik-meedia.ee

26. armeniasputnik.am

27. sputnik-abhazia.info

28. sputnik-ossetia.com

29. sputnik-georgia.com

30. sputniknews-uz.com

31. sputnik-tj.com

Международная санкция – это внешнеполитическая мера, направленная на поддержание или восстановление мира, международной безопасности, демократии и принципов правового государства, соблюдение прав человека и международного права или достижение других уставов Организации Объединенных Наций или достижения общих целей внешней политики и политики безопасности Европейского союза.

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