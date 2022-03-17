В Эстонии по-прежнему можно смотреть российские телеканалы: вмешаться могут лишь Google и Apple

По словам советника по коммуникациям Департамента защиты прав потребителей и технического надзора Аапа Андреаса Ребаса, пропаганда войны запрещена независимо от формы, в которой она транслируется: «Мы активно занимаемся этой темой: в настоящее время мы в сотрудничестве с другими государственными учреждениями изучаем, могут ли смарт-приложения содержать запрещенный контент и какие именно, также мы связались с крупными интернет-магазинами, чтобы картографировать их возможности ограничения приложений, которые предоставляют запрещенный контент. Как и другие поставщики интернет-услуг, Tele2 ограничивает доступ к десяткам веб-сайтов, связанных с лицами, на которых распространяются международные санкции».