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МИД Эстонии выделит Молдове 100 000 евро для помощи военным беженцам из Украины

rus.postimees.ee
МИД Эстонии выделит Молдове 100 000 евро для помощи военным беженцам из Украины
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Глава МИД Эва-Мария Лийметс.
Глава МИД Эва-Мария Лийметс. Фото: Remo Tõnismäe

Министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс сообщила, что МИД в чрезвычайном порядке выделит Молдове суммой в 100 000 евро для помощи военным беженцам из Украины.

«Война России в Украине вынудила более трех миллионов человек покинуть свои дома. Необычайно большое количество беженцев оказало серьезное давление на соседние с Украиной страны, особенно на Молдову, которая приняла больше военных беженцев на душу населения, чем любая другая страна. Вот почему министерство иностранных дел выделило Молдове чрезвычайную сумму в размере 100 000 евро для поддержки беженцев с размещением и другой необходимой помощью, а также для обеспечения социального функционирования Молдовы. Мы постоянно следим за Украиной и другими странами, которые страдают от войны в России», – сказала министр иностранных дел Лийметс.

В ближайшее время Эстония также окажет гуманитарную помощь Молдове в сфере здравоохранения и транспорта. Помимо Эстонии, Молдову также поддержали Латвия и Литва, помощь планируют оказать ЕС и США.

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