Множество добровольцев из стран Африки горят желанием отправиться на войну в Украине. Что ими движет и почему это не получится?

Когда в феврале Россия начала вторжение в Украину, 27-летний нигериец Отта Абрахам, находившийся в этот момент в маленькой квартире в Лагосе, в 8700 километрах от линии фронта, взял свой телефон и написал в "Твиттере": "Я хочу вступить в команду".

Отта, выпускник факультета философии, - один из нескольких сотен африканцев из Нигерии, Кении, Сенегала, Южной Африки и Алжира, которые говорят, что готовы взяться за оружие в войне против России. Отчасти дело в том, что дома у молодых людей перспективы довольно мрачные.

"Мы знаем, что там идет война, а не детская игра, - сказал он Би-би-си. - Но уж лучше быть солдатом в Украине, чем здесь. Наверное, мне разрешат остаться, если война закончится, к тому же я буду героем и буду сражаться с явным врагом".

По сообщениям, около 20 тысяч добровольцев со всего мира были зачислены в армию после того, как президент Украины Владимир Зеленский обратился с призывом к иностранцам с боевым опытом приехать в страну и встать плечом к плечу с украинцами.

Правительство временно приостановило действие визовых правил и предложило необходимое оснащение и зарплату всем, у кого есть действующий паспорт и военная подготовка.

Официального подтверждения того, что иностранным бойцам будет разрешено остаться в стране после войны, не поступало.

Нигериец Керети Усоро, проживающий в столице страны Абудже, говорит, что его зовет в Украину отнюдь не финансовая выгода или перспектива получения гражданства.

"Я уже живу комфортной жизнью. Если бы я хотел попасть в Европу, я бы сделал это через образование, а не через войну, - говорит 29-летний адвокат. - Речь о том, чтобы поставить хулигана на место. Несправедливость для одного - это несправедливость для всех".

Через несколько дней после обращения президента Зеленского десятки добровольцев, преисполнившись надежд, отправились в посольство Украины в Абудже в попытке поступить на военную службу.

Наемникам не рады

Но посольству Украины в Нигерии, как и другим дипмиссиям в Африке, пришлось пойти на попятную, поскольку правительства многих стран континента не хотят, чтобы их граждане воевали в Украине.

Солдат в Гамбии (архивное фото). Фото: Getty Images

"Нигерия не одобряет использование наемников в любой точке мира и не потерпит их вербовки", - говорится в заявлении министерства иностранных дел страны.

Богдан Солтыс, сотрудник посольства Украины в Абудже, сообщил, что желающим отправиться на войну придется добираться до Европы за свой счет.

"Грань между иностранными добровольцами и наемниками весьма тонкая", - сказал он Би-би-си.

Британский фельдшер 5 марта направился в Украину, чтобы присоединиться к интернациональному легиону. Фото: Getty Images

Позже он уточнил, что ему было указано отказывать всем добровольцам, прибывающим в посольство.