Война в Украине, день 22-й: новые гуманитарные коридоры, поиски активов российской элиты

Официально Россия лишь однажды, 2 марта, признала, что с начала войны в Украине погибли 498 военных.

Зеленский выступил в Бундестаге

Выступление Зеленского в Бундестаге. Фото: Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к бундестагу в Берлине.

После аплодисментов в начале своего выступления Зеленский повторил главные положения своих обращений к парламенту Великобритании и Конгрессу США, призывая лидеров предпринять дальнейшие действия для противодействия российской агрессии.

Он призвал Германию взять на себя роль лидера, которую, по его словам, она заслуживает, и обратился к канцлеру Олафу Шольцу с призывом разрушить "стену против свободы", возводимую Россией в Европе.

Зеленский также подверг критике бездействие стран ЕС перед вторжением. Он поблагодарил Германию за ее помощь, но сказал, что поддержка пришла слишком поздно, чтобы остановить войну.

Зеленский подчеркнул, что Германия, ранее выступавшая против быстрой интеграции Украины с западным миром, несет часть ответственности за подталкивание России к нападению.

"Когда мы спрашивали вас - что должна сделать Украина, чтобы стать членом НАТО, слышали в ответ - такого решения на столе нет и не будет. И вы затягиваете и сейчас вопрос о вступлении Украины в Евросоюз. Для вас это политика. А на самом деле это камни, камни для новой стены (разделяющей Европу)", - пояснил президент.

Зеленский также раскритиковал руководство Германии за то, что страна по-прежнему поддерживает свои бизнес-интересы в России.

"Почему такое возможно? Когда мы говорили вам, что "Северные потоки" - это оружие и подготовка к большой войне, мы слышали в ответ - все же это экономика. А это был цемент для новой стены", - сказал Зеленский.

В заключение он призвал Германию противостоять российской агрессии и ввести более жесткие санкции против Москвы. "Мир важнее доходов", - сказал он депутатам.

США создали международную группу для поиска и ареста активов российской элиты на Западе

В группу вошли представители Австралии, Британии, Канады, Японии, Германии, Франции, Италии и Еврокомиссии, сообщает американское министерство финансов.

Глава ведомства Джэнет Йеллен и генеральный прокурор США Меррик Гарланд в среду провели первую виртуальную встречу с представителями всех стран-участниц.

"Только за последние три недели информация, предоставленная правоохранительными органами США иностранным партнерам, помогла задержать несколько судов, контролируемых физическими и юридическими лицами, находящимися под санкциями", - заявили в минфине, добавив, что стоимость задержанных судов составляет сотни миллионов долларов.

Члены группы также получили список из 50 человек, на которых они должны сосредоточить свое внимание.

Накануне власти Испании задержали в порту Таррагоны недалеко от Барселоны мегаяхту "Кресент", которая, как считается, принадлежит находящемуся под санкциями главе "Роснефти" Игорю Сечину. Об этом сообщает газета El Pais.