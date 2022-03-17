В Украине осталось 44 гражданина Эстонии

По информации Министерства иностранных дел, более 150 граждан Эстонии, которые сообщили в МИД о своем пребывании в Украине, покинули страну и направляются в Эстонию или уже находятся в Эстонии. В Украине осталось 44 гражданина, которые проинформировали о своем пребывании в стране, 25 из них заявили, что не спешат покидать страну, следят за ситуацией и ждут удобного момента для выезда, 19 человек хотят покинуть страну как можно скорее.