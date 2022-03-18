С самого начала войны с Украиной страну-агрессора накрыло лавиной санкций. Пострадал в том числе и спорт – доходило до того, что российские сборные, прибывшие на соревнования, разворачивали обратно, атлеты отказывались выходить на одну площадку с российскими соперниками. По факту, Россия оказалась практически в полной изоляции – из всех ключевых соревнований страну исключили. А большинству спортсменов запрещено выступать даже под нейтральным флагом.
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Радости нет, но жизнь продолжается. Санкции в отношении России ударили и по эстонскому спорту
Радости нет, но жизнь продолжается. Санкции в отношении России ударили и по эстонскому спорту