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Радости нет, но жизнь продолжается. Санкции в отношении России ударили и по эстонскому спорту

Инна Мельникова
Радости нет, но жизнь продолжается. Санкции в отношении России ударили и по эстонскому спорту
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Владимир Путин больше не почетный президент Международного союза дзюдо.
Владимир Путин больше не почетный президент Международного союза дзюдо. Фото: Postimees

С самого начала войны с Украиной страну-агрессора накрыло лавиной санкций. Пострадал в том числе и спорт – доходило до того, что российские сборные, прибывшие на соревнования, разворачивали обратно, атлеты отказывались выходить на одну площадку с российскими соперниками. По факту, Россия оказалась практически в полной изоляции – из всех ключевых соревнований страну исключили. А большинству спортсменов запрещено выступать даже под нейтральным флагом.

Все это не могло не сказаться и на мировом спорте – российские спортсмены являются серьезнейшими конкурентами во многих дисциплинах, кроме того, множество спортсменов из других стран тренируются именно у российских мастеров, ездят на сборы в Россию, тренируются на российских площадках. Теперь связи серьезно нарушены, все это сказалось и на спортивном мире Эстонии – несмотря на политику, у нас были очень неплохие контакты с россиянами. Сейчас спортсмены и руководители федераций ищут выход, пытаются перестроиться и наладить работу в новых условиях.

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