Радости нет, но жизнь продолжается. Санкции в отношении России ударили и по эстонскому спорту

Все это не могло не сказаться и на мировом спорте – российские спортсмены являются серьезнейшими конкурентами во многих дисциплинах, кроме того, множество спортсменов из других стран тренируются именно у российских мастеров, ездят на сборы в Россию, тренируются на российских площадках. Теперь связи серьезно нарушены, все это сказалось и на спортивном мире Эстонии – несмотря на политику, у нас были очень неплохие контакты с россиянами. Сейчас спортсмены и руководители федераций ищут выход, пытаются перестроиться и наладить работу в новых условиях.