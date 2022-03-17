Митрополит ЭПЦ Московского патриархата присоединился к осуждающему войну заявлению

«С 24 с февраля мир уже не будет прежним. Мы наблюдаем ужасные события на поле боя в Украине», — говорится в заявлении. Там добавили, что погибли тысячи людей, в том числе невинные дети, подростки, старики.

«Десятки тысяч получили ранения. Сотни тысяч остались без крова или страдают от страха, холода, голода, жажды и проблем со здоровьем. Миллионы вынуждены покидать свои дома или даже свою родину. В бою гибнут как люди, защищающие свою страну, так и те, кто стал орудием зла. Война разрушила прекрасные города и разорвала поля, ожидающие весеннего сева», — говорится в сообщении.

Подписавшиеся подчеркнули, что Генассамблея ООН также осудила военную акцию России на Украине. «Как представители членов-церквей Совета церквей Эстонии, мы согласны с этой оценкой. Верховный комиссар ООН по правам человека предупредил, что бомбардировка больниц, детских садов, школ и других общественных зданий и домов простых людей нарушает международное право и может квалифицироваться как военное преступление», — написали они.

Как руководители крупнейших церквей Эстонии они осуждают бомбардировки гуманитарных объектов, в том числе церквей, и угрозу гражданскому населению.

«Шедевр Александра Иванова "Явление Христа народу" находится в Третьяковской галерее в Москве. На этой картине изображено явление народу Господа Иисуса Христа, Спасителя мира, на которого указывает Иоанн Креститель, возвещая: "Вот Агнец Божий, Который берет на Себя грех мира". (Иоанн 1:29) Но участие в его спасении требует покаяния. Как от простых людей, так и от правителей. Как лидеры различных церквей в Эстонии, мы призываем к прекращению вражды и возвращению к заповеди Христа любить друг друга, прося прощения за совершенную ужасную несправедливость, которая совершена, и искупление того, что возможно», — говорится в заявлении.

«Покаявшиеся люди спрашивали Иоанна Крестителя на этой картине: "Что же нам делать?" Он говорит им: "Тот, у кого есть две рубашки, пусть поделится с тем, у кого нет. И у кого есть пища, пусть поступает так же". (От Луки 3:10-11) Вот инструкция для нас, когда в Эстонию прибыли тысячи людей, бежавших от войны. Наш христианский долг — быть рядом с ними и делиться тем, что им нужно».

Они добавили, что, размышляя о болезненном прошлом эстонского народа, мы можем теперь увидеть, с какой любовью многие начали помогать. «Как всеэстонская сеть церквей, объединяющая эстонские церкви и приходы, мы хотим сделать все возможное, предлагая практическую помощь, питание, жилье всем, кто в этом нуждается, независимо от вероисповедания. А также пастырское душепопечение и участие. Многие из украинцев, которые приезжают сюда, принадлежат к нашим сестринским церквям и церквям-членам», — добавили они.

«Дорогие жители Эстонии! Мы радовались бескровному восстановлению независимости нашей страны. Мы признаем, что это великая милость Божия. Нам тоже нужно покаяние и обращение сердца к Богу в свете всего, что происходит в Украине. Даже если мы не понимаем, как действует Бог, мы доверяем свою жизнь и страну Его молитве. Так же, как поступали наши бабушки и дедушки в самые критические времена. Мы чтим память жертв войны и продолжаем молиться за мир в Украине».