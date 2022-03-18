Владимир Зеленский в своем выступлении перед Бундестагом подчеркнул, что Германия, слишком плотно сотрудничавшая с Россией в экономике даже непосредственно перед войной, несет часть ответственности за подталкивание России к нападению; также Зеленский призвал Германию еще раз разрушить стену между свободой и несвободой. В какой мере западное сообщество готово последовать призывам украинского президента мобилизоваться на противостояние Кремлю? Об этом и многом другом ведущий студии Postimees Павел Соболев побеседует сегодня с профессором политологии Института Шютте Тартуского университета Вячеславом Морозовым.
Студия Postimees: последует ли Запад призывам Владимира Зеленского?
- Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным предложил ему встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в Турции. Возможен ли такой контакт в обозримом будущем?
- Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан высказал мнение, что российский президент не ведет переговоры с Украиной всерьез, рассматривая их как просто часть боевого плана, подобно тому, как Россия вела себя в Чечне или Сирии. Россия действительно использует переговоры как своего рода прикрытие для того, чтобы вести войну еще более агрессивно, или же ситуация на фронтах складывается так, что в прекращении боевых действий может быть на самом деле заинтересована и российская сторона?
- Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон озабочен полученной разведкой информацией о том, что Китай рассматривает возможность поставок военной техники России. Может ли в нынешней ситуации Китай действительно увидеть какие-то соблазны для того, чтобы оказать России помощь военного характера?
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