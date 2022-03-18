Студия Postimees: последует ли Запад призывам Владимира Зеленского?

- Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан высказал мнение, что российский президент не ведет переговоры с Украиной всерьез, рассматривая их как просто часть боевого плана, подобно тому, как Россия вела себя в Чечне или Сирии. Россия действительно использует переговоры как своего рода прикрытие для того, чтобы вести войну еще более агрессивно, или же ситуация на фронтах складывается так, что в прекращении боевых действий может быть на самом деле заинтересована и российская сторона?